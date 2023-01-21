大型家具清運點被丟衣服、垃圾 他揭三重人行道垃圾山「素質太差」

大家都會說台灣最美風景是人，不過，有網友近期分享新北市三重區忠孝路人行道照片，只見人行道堆滿各種大小垃圾，令原PO氣憤怒批，大家不要再說最美風景是人了，這邊的風景每天都一樣。

原PO在臉書社團「爆料公社」發文，他貼出一張照片，只見三重忠孝路人行道堆滿一大堆垃圾，除了有床墊、櫃子等大型報廢家具，還有衣物、紙箱，甚至是一般垃圾，原PO怒批，「別再說什麼阿六仔怎樣，台灣最最美的風景是人了」，他直言，住三重的某些人素質真的不敢恭維，這樣的場景就是當地每天的風景。

貼文一出後，網友紛紛留言，「每個地方都一樣，有好人也有爛人」、「三重變乾淨房價就更買不起了」、「亂丟垃圾，真的是很沒水準」、「說不定是過年清廢棄物規定的地點吧？如果不是就很糟」、「應該是廢棄物的地點，然後有人偷偷塞垃圾」。

不過，有網友則稱，「過年吧？ 應該是偶爾這樣多，要是每天如此1999還不打到爆？」、「這似乎是大型傢俱定點清運吧，要事先跟環保局清潔隊約時間，於約定時間前一天晩才能堆放」、「你是不是這輩子從沒大掃除過？」、「廢棄物回收集中區你看不慣去通報啊」。

但有網友則反駁，「就算是大型垃圾清運點，旁邊那些一看就不是廢棄傢俱，只要有一包垃圾丟在那邊，過不久就會愈積愈多了」、「如果有先打電話叫清運，應該最多放2天，但旁邊被放一堆垃圾就很靠杯」。