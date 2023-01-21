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男搭高鐵沒帶學生證挨罰 怒吼：只是回家過年為何刁難我？

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男搭高鐵沒帶學生證挨罰 怒吼：只是回家過年為何刁難我？

聯合新聞網／ 綜合報導
學生購買學生票搭乘高鐵需備妥在學證明以利查驗。報系資料照
學生購買學生票搭乘高鐵需備妥在學證明以利查驗。報系資料照

台灣高鐵公司規定，以學生票搭乘列車時，必須隨身攜帶在學證明，避免有心人士違規使用優惠。近日有網友直擊旅客因未帶證明而與站務員起衝突的情況，一名男子被要求補足差額，卻因此暴怒喊「我就是沒錢，為什麼要刁難我，我只是要回家過年」，場面相當火爆。

一名網友在論壇Dcard分享近日搭乘高鐵696車次的經驗，列車上有一名男子以學生票搭車，站務員便前來檢查在學證明，然而男子未帶學生證，也無法以手機提供在學證明資料，站務員隨即要求他補足車票差額。

想不到男子因此不滿，惱羞成怒的怒罵站務員「我身上沒錢、信用卡也沒錢，我就是沒錢，為什麼要刁難我，我就是學生，只是要回去過年而已」，站務員也只能解釋自己是因公行事，男子仍持續與站務員爭執。

該網友無言表示，「真的是沒想到新聞上發生的事情能夠親眼親耳聽到，我就想問帶學生證很困難嗎？你要回家過年，站務人員也是人，他只是在做他工作分內的事。站務人員EQ真的很好，辛苦了」。

其他網友則留言「鬼島刁民多」、「自己不帶在學證明的怪誰，高鐵本來就有規定要帶了，偏偏有人喜歡賭運氣，被抓到還要補票」、「沒錢又想回家過年不會搭區間車喔，明明訂票的時候就會叫你要帶了」。

高鐵 Dcard

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