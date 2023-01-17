外網再點名台灣交通不讓行人 錄影檢舉卻遭警方「1理由」退貨

近日台灣交通問題屢遭指責，豈料昨天（16日）外國網站Reddit上又再掀爭議，有網友po出影片譴責，一台貨車在路口不禮讓行人直接轉彎，向警察檢舉卻不被受理，該文一出，引發網友對台灣交通的熱烈討論。

有網友16日在外國網站Reddit上傳短片，揭發台灣的交通亂象，影片中一名男子正抱著小孩過斑馬線，快到對街轉角時，轉彎處突然冒出一輛小貨車加速通過，絲毫沒有禮讓行人，結果行人到警局檢舉後還被以「無法認定拍攝者是行人」為由拒絕受理。

該文底下湧現許多批評聲浪，「我很想知道他們覺得拍攝者是誰」、「可能是外星人拍的吧」、「攝影師是誰無關緊要，重點是那個帶著孩子走路的人顯然還在十字路口」、「歡迎來到亞洲，大部分地區行人沒有路權，你最好小心過馬路」。

也有外國網友認為其實貨車轉彎並無造成太大影響，「其實我不懂該影片有什麼問題，乘客和汽車之間有足夠的空間可以轉彎，走路的人都不必停下來，這在紐約完全正常」、「認真說，你認為一個大城市的警察有時間追捕違反交通規則的司機嗎？」、「其實還好，每次出門時都會看到至少有 10 輛車犯比這更嚴重的違規行為」。