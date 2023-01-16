逛賣場見一堆人亂放「冰淇淋丟冷藏」 他崩潰喊：超沒公德心

近日有民眾抱怨，在逛賣場時發現許多人將商品隨便亂放，甚至有冰淇淋被放到冷藏區直接融化，對於這類情形，不少民眾也表示心有戚戚焉。

有PTT網友發文抱怨，他下午逛大賣場時，看到一堆人商品拿了不要，就直接隨手亂丟，卻不放回原處，「泡麵區看到洗碗精，米區看到衛生棉，最誇張是甜筒被人丟在鮮奶旁，整個冰軟掉…真的很想大喊能不能有點公德心啊！」他也指出其他大賣場的常見問題，包括小孩一直跑來跑去，客人重複排隊試吃等。

許多網友也紛紛分享在大賣場遇過的氣人事件，「偷開洗衣精蓋子又沒鎖緊，我就曾經買到過然後漏了一路」、「結帳時問題很多的人」、「很正常啊，台灣人就是這樣，懶得放回去，冷凍的東西常出現在冷藏區，這種至少還有點良知，更沒品的就是隨便塞」、「討厭推車撞人，或擋在路中間人不見的」。

但也有網友批評原PO過於小題大作，「重複排隊還好吧」、「重複排隊也在氣，可憐」、「你還是別出門好了，傷身體」。