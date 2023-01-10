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「流水席公主」系金a嗎？里長伯家婚事燒8天遭疑創作文 爆系管理員回應了

聯合新聞網／ 綜合報導
流水席事件引發全台網友吃瓜，有人出聲質疑是否為創作文，爆系管理員親上火線說明了。圖／聯合報系資料照
流水席事件引發全台網友吃瓜，有人出聲質疑是否為創作文，爆系管理員親上火線說明了。圖／聯合報系資料照

一名台北準新娘日前在匿名公社抱怨，她想在大飯店辦浪漫婚禮，夫家卻想在路邊辦流水席，委屈地說「夫家公公竟然要在路邊辦一場Low到不行的婚宴」，引發大批網友撻伐。話題延燒8天，網紅「潔哥」發文質疑該起事件是創作文，爆系管理員也親上火線回應了。

一名台北待嫁新娘日前發文表示，新郎爸爸在高雄做了10幾年的里長，想辦流水席和里民一起慶賀，但她認為「很Low」，因為新郎明明承諾要給她一個「浪漫婚禮」，如今卻要辦在路邊，「鄉下人是不是都還是很愛辦流水席？而且一桌還不到10000元，這樣的菜色真的能吃嗎？」

相關暗指男方家是「鄉下人」言論曝光後，被新郎妹妹看到，雙方隨即在群組內鬧得不可開交。新郎妹妹更在社團發文表示，這名準新娘讓夫家出錢600萬買房，還要登記在她名下，該名準新娘也回嗆，若敢收回600萬的買房金，以及堅持辦流水席，就要退婚。

該名台北準新娘在群組內和小姑吵架，姑嫂之戰一觸即發。圖／翻攝自匿名公社
該名台北準新娘在群組內和小姑吵架，姑嫂之戰一觸即發。圖／翻攝自匿名公社

豈料流水席話題延燒8天後，該名準新娘真的被退婚了，男方妹妹9日表示，哥哥透露「應該結不成婚了」，也向網友呼籲別對自己無緣的嫂嫂造謠，「在這事件中或許她人格上有一點瑕疵，但我還是希望有心人士不要刻意去製造謠言去作攻擊比較好」。

不過，網紅「潔哥」李秉潔質疑該起事件是創作出來的「故事」，她認為這文章是從男生角度寫的拜金公主病女的故事。潔哥分析，「真正很現實的女人，她都會有一套話術來包裝她不是這麼現實的人。她是因為會有什麼什麼的原因有的沒有的所以才不想辦流水席，如果交往就是這種嘴臉，我不信男方看不出來」。

爆系管理員則親上火線回應，該名台北準新娘是漂亮女生，並反擊潔哥，「想知道作者何不來問我，說社團在蹭熱度，但我看起來像你在蹭欸」。

流水席 婚禮 公主病

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