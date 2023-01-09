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流水席事件完結「a」！準新娘戰南北真實年齡曝光 男方證實：這婚不結了

聯合新聞網／ 綜合報導
一名台北準新娘近日在網路猛開地圖砲，先是嗆流水席很Low，又大罵未來夫家要收回600萬買房贊助費，直呼男方家裡很噁心。圖為示意圖，非新聞當事人。圖／聯合報系資料照
一名台北準新娘近日在網路猛開地圖砲，先是嗆流水席很Low，又大罵未來夫家要收回600萬買房贊助費，直呼男方家裡很噁心。圖為示意圖，非新聞當事人。圖／聯合報系資料照

近期一名待嫁新娘在爆料公社發文，指出男方家裡想辦流水席，但她希望辦在大飯店，委屈地說「竟然要在路邊辦一場Low到不行的婚宴」，還稱男方爸爸本來要出600萬買房金，如今卻想收回去，怒嗆要退婚「還沒嫁到你們家，就想先給我下馬威」，引發網友熱烈討論。而今（9）日男方妹妹透露，這婚應該是結不成了，並透露女方真實年齡。

男方妹妹在發文表示，自從流水席事件在網路炎上後，網友就紛紛起底新娘的黑歷史，但她希望「有心人士不要刻意去製造謠言去作攻擊比較好」。也透露自己之所以插手哥哥婚事，是因為家裡要出600萬幫哥嫂買房，竟不知房子要登記在誰名下，「今天若是爸爸知情也同意、我當然不會有意見，畢竟這件事真不是小事啊」。

對於流水席事件延燒多日，妹妹傳訊息向哥哥道歉，哥哥也安慰「沒關係，別想太多」，也透露這婚應該是不結了，同時也指出網路瘋傳的女方38歲不是事實，她現年才26歳，大學二年級才隨著家人搬到台北。

男方妹妹則表示，「我這無緣的嫂嫂其實也才大我1歲，而且她高中時是唸女校，在這事件中或許她人格上有一點瑕疵」，盼網友別再製造謠言人身攻擊，為流水席事件畫下句號。

流水席事件起因於一名台北準新娘在臉書社團抱怨高雄夫家想辦流水席，但自己想辦在高雄漢來大飯店，並嫌棄辦流水席「很Low」，而未來小姑也在社團開戰，指出這名準新娘不僅抱怨流水席，還讓夫家出錢600萬買房，並登記在她名下，雙方在網路開戰引發討論。由於準新娘抱怨常用「a」（欸）結尾，因此被許多網友當成梗用來調侃。

台北準新娘在群組內和未來小姑吵架，被質問為何要求新房要登記在她名下，準新娘委屈地說「我嫁出去總要有一點婚姻上的保障」。圖／翻攝自匿名2公社
台北準新娘在群組內和未來小姑吵架，被質問為何要求新房要登記在她名下，準新娘委屈地說「我嫁出去總要有一點婚姻上的保障」。圖／翻攝自匿名2公社

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