流水席事件延燒…準新娘號稱「輔大陳若儀」？事件前因後果一次看

台北一名有「輔大陳若儀」稱號的準新娘，在網路上抱怨婆家婚禮想辦流水席，除了嫌棄高雄是鄉下、辦桌跟路邊攤一樣衛生堪憂，且鄉下人打包食材的習慣很丟臉之外，也覺得每桌價格9000元的菜色感覺不能吃，立刻掀起網友熱議。事後，新郎的妹妹出面打臉準大嫂，「國中時暑假有去美國玩1個月，也可以說成是從小在美國長大」。以下整理出準新娘和小姑先後在臉書社團「匿名2公社」PO文的內容，帶大家了解事件前因後果。

第1集：稱高雄是鄉下 流水席一桌9千元「能吃嗎」？

今年1月2日，準新娘在臉書社團「匿名2公社」發文指出自己是台北人、男友是高雄人，交往快3年決定今年結婚。男友的家人想辦流水席，每桌9000元，大約會開45~50桌，「不過我覺得結婚是人生大事，由於我這邊親友會有4~5桌，再加上有許多大學同學也會來，心想說辦流水能看嗎？」準新娘希望結婚宴客能辦在高雄漢來大飯店，一桌至少能有20000元以上水準，「但男友說由於他爸爸曾任當地里長10幾年，為方便里民才想說辦流水席，為此我跟男友鬧的很不愉快」。同時疑惑「鄉下人是不是都還是很愛辦流水席？而且一桌還不到10000元，這樣的菜色真的能吃嗎？」

第2集：說流水席跟路邊攤沒兩樣…台灣不是非洲 打包食材回家很丟臉

由於第一篇貼文遭到眾多網友撻伐，因此隔天1月3日，準新娘再發文替自己說話「沒有輕視未來公婆家人的意思」，並列舉反對流水席的5大原因如下：

1.我從小就在美國生活，大學畢業才回台灣，回台生活工作後，坦白說我從不吃路邊攤、也不逛夜市，因為那些地方衛生環境真的很令人堪慮，跟家人朋友出去吃飯、不是餐廳我還真不會去吃。 2.流水席都是在路邊搭棚子煮食，請問這跟路邊攤有什麼兩樣？在餐廳吃飯要是吃出問題至少還可以求償，但若在路邊攤吃出問題，請問一下那些攤販是賠的起嗎？ 3.很多人說流水席CP值高、不僅吃的飽還可以外帶，Oh my God！這裡是台灣欸，又不是在非洲，都2023年了怎麼還會有人會想打包食材回家，不覺得丟臉嗎？還是鄉下人真的都會這樣？ 4.就因我公公曾任里長就說辦流水席很正常，說的台灣人好像很愛流水席，那我想請問馬英九、陳水扁、郭台銘、林志穎、周杰倫、林依晨、林志玲…這些人結婚&嫁女兒&娶媳婦有辦流水席嗎？ 5.我知道在台北還是有貪小便宜的人會有打包食材的習慣，但至少我身邊的家人朋友都沒有、我也沒看過，可能是我在New York時都沒有貧民窟的朋友吧！所以才會覺得在台灣這是鄉下人才會有這樣的習慣。

第3集：準新娘的未來小姑出來打臉

1月4日，一名自稱是新郎的妹妹的網友出面表示，「匿名2公社」的貼文雖然都是匿名，「但我可以100%確定事主是我哥，這女人真的太誇張了！」

原PO公開與哥哥的對話紀錄，內容包括「所有宴客的錢是爸出的」、「爸還因為你們去改菜單，1桌12000她講9000」、「她以前說國中時暑假有去美國玩1個月，也可以說成是從小在美國長大」。

第4集：嗆網友「先學會自重」 二度強調大咖女星出嫁時也不辦流水席

準新娘1月4日深夜再度出來嗆聲網友，提出3點聲明如下：

1.我跟老公婚後會在台北定居，所以我不會變鄉下人OK？ 2.打包吃剩菜料回家不就等同吃廚餘？鄉下人真的有窮到這種地步？那些說我戰南北又貪小便宜的人請檢討一下自己，若要人尊重、請先學會自重。 3.請別再說流水席多好吃、CP值多高，要吃飽我就乾脆在饗食天堂辦宴客就好啦！待嫁新娘不就是要美美的得到眾親友們祝福嗎？難道陳若儀、林志玲、林依晨出嫁時會辦在流水席場合？請大家用待嫁新娘心去看待一切，不要只會無盡批評！

第5集：準新娘只出50萬 就想把房子登記在她名下

準新娘的未來小姑實在看不下去，1月5日再度PO文，「我知道自己哥哥要完成婚姻終生大事我這做妹妹的應該祝福他，但我真的不想走入婚姻生活後他會變的不快樂」，也公開自己跟準新娘的LINE對話紀錄，從中可見準新娘很不客氣的嗆說「我還沒嫁到你們家，就想先給我個下馬威是嗎」。而被小姑問到是不是PO文者，準新娘也罵說「高雄那麼多里長，妳以為只有妳家娶媳婦嗎」、「妳現在憑什麼這樣質問我」。

同時小姑也提到「妳們在台北買房，我爸也幫出600萬，妳還私下跟我哥說房子要先登記妳名字」，被準新娘回嘴「我也有拿50萬出來，妳以為我沒出到錢嗎」、「何況我嫁出去總要有一點婚姻上的保障吧」。

第6集：繼續嫌棄流水席 嗆夫家要辦一場Low到不行的婚宴

準新娘抱怨，未婚夫求婚時說以後會像電視劇《步步驚心》裡四爺對待若曦般疼愛自己，結果現實中四爺（吳奇隆）為若曦（劉詩詩）在峇里島辦了一場浪漫婚禮，「夫家公公竟然要在路邊辦一場Low到不行的婚宴」。

準新娘嫌流水席「Low到不行」。（圖／翻攝自臉書社團「匿名2公社」）

第7集：夫家若收回600萬買房款項、堅持辦流水席 這婚就不結

1月7日，準新娘的未來小姑再度出面聲明「我不知道自己是不是真的太多管閒事，我只是想保護自己家人，這樣也錯了嗎？」

從LINE的對話截圖可以看到，小姑質問準新娘「妳明明就輔仁大學畢業的，結果在匿名公社PO文說自己在國外長大，大學畢業才回台灣不是嗎？」、「我爸幫出600萬，房子卻要登記妳名字，而我爸卻都不知道，這樣我當然要管啊！」

準新娘也回說倘若夫家敢收回600萬的買房款項，以及堅持宴客要辦流水席，「只要妳們敢這麼做，我就退婚」。

第8集：夫家收回600萬買房款項 未婚夫也不忍了

事件延燒至今，準新娘最新一次發文是在1月8日，除了公開與未婚夫吵架的LINE對話紀錄，也貼出5點聲明如下：