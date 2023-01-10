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流水席南北戰意外少了中部！網好奇：奇怪a？怎會這樣

聯合新聞網／ 綜合報導
中部到底算中南部還中北部？再度因為流水席南北戰引發熱議。圖為台中車站一隅。圖／報系資料照
中部到底算中南部還中北部？再度因為流水席南北戰引發熱議。圖為台中車站一隅。圖／報系資料照

一名準新娘在社群網路引爆的「流水席南北之戰」讓不少網友熱議，在事件延燒數天後，有網友好奇發現，並在「匿名2公社」詢問大家：「每次戰北南，中部就會自動不見，奇怪a？怎會這樣？」該文釣出近兩千名網友留言，熱議中部人到底被劃分為「中南部」還「中北部」。

台中網友表示，整起事件似乎跟中部人無關，「中部沒說話也中槍a」，當然不會戰到中部來。但也有網友認為，「你難道不知道通常戰南北的時候，台北以南都是南部？」、「中南部其實差不多吧，低端陋習一堆」、「除了雙北以外都是南部」、「中部對台北人來說也是南部啊」。

有不少網友點出，因為台中治安不優，若被議論恐怕惹禍上身，所以很少被拿出來單獨「炎上」；最後還有人發現，東部比中部更少被討論，「東部鄉親默默看戲嗎？」、「中部好歹有點流量，有沒有人考慮過東部的感受？」、「綠島蘭嶼，澎湖，金門，馬祖也要關心一下」。

流水席

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