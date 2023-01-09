影／男過綠燈走斑馬線沒車肯讓 「怒踢機車」被全網讚爆

台灣「行人地獄」惡名遠播，更屢遭外媒點名抨擊，近日一名桃園男子決定跳出來捍衛自身權益，他在綠燈時欲過馬路卻不見來車禮讓，便徑直朝機車踢過去，逼對方停車，此大膽舉動被一旁的行車記錄器拍下後投稿到網上，結果被全網讚爆。

Youtube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」昨（8）日上傳了一段40秒的行車記錄器影像，並命名為「行人地獄生存守則」。拍攝地點位在桃園市中壢區慈惠三街的十字路口，影片中一名男子正撐著傘穿越斑馬線，行人號誌燈也顯示綠燈，但橫向來車卻絲毫不打算減速或禮讓，只見這名男子選擇果斷前進，並伸腿踢向朝他行駛過來的機車，機車騎士嚇得停了一會兒才離開，而其餘車輛則彷彿視若無睹繼續行駛。

影片曝光後，引來眾人一片叫好，「他實踐我在腦內演練過無數次的畫面，佩服」、「行人打不禮讓機車應該會流行起來」、「建議行人帶根球棒，以備不時之需」、「汽車我都捶後照鏡」、「讚，自己的權利自己捍衛，我自己默默這樣做好幾年了，希望能流行起來」、「給路人一個respect ，太猛了！」、「重播幾十次，爽翻」。

許多人也針對事發原因熱烈討論，「這路口斑馬線位置好奇怪」、「應該那邊彎過來的這裡還要有個停止線和號誌」、「那邊再設停止線，轉彎車都不用出來了，大直線看到斑馬線上有行人不禮讓，還牽拖道路設計有問題」、「這路口證實了不管斑馬線退到哪，不讓的駕駛就是不讓」。