沒人敢承認！公司冰箱大掃除 竟翻出一盒「阿里山雲海」
春節將至，又到了家家戶戶大掃除的時候，各公司行號也不例外。有人在公司的冰箱裡發現一個不知道擺了多久的便當，打開之後的驚人畫面逗樂許多網友，也激發了大家的想像力。
「剛從公司冰箱裡翻出來這盒…」，一名網友在臉書社團「爆怨公社」貼出一張照片，主角是一個已經無法辨識有哪些菜色的「變色便當」。照片右半部依稀可看出是滷肉，左半部則覆蓋了一層白白灰灰的厚重黴菌，令人倒胃。發文者特別澄清這不是他的便當，而且「問了老半天也沒人承認」。
這副「奇景」讓其他網友們驚嘆連連，有人自陳「是我也不承認」，有人則說「其實不是那個人不承認，是長成這樣他也認不出來」，還有人戲稱「發育得不錯呢！都長毛了」、「公司的冰箱有種魔力，可以讓同事忘記放在裡面的東西」。
不少網友發揮想像力，道出這個便當在自己眼中的模樣，「這是立體山水畫嗎？還有雲霧療繞」、「我看成，山巒，雲海，與晚霞的平原」、「這是什麼火山爆發模型嗎？熔岩山脈+毒氣雲海」、「真棒，這裡就可以看到阿里山的雲海了」。
有網友則搞笑的說這是「真正的『長年菜』」、「真•黯然銷魂飯」、「原來是抖音常看到的霉豆腐啊！」。還有不少人幫這個餐盒取了各種「仙氣滿滿」的創意品名，「看來是九重天上的天界料理。 這道叫『飄渺三色靈芝』。凡人服用後，即刻升天」、「這道是御仙料理：蒼塩海 佐 水云天」、「這道菜叫做：雲裏霧」。也有人擔心，這種發霉程度，恐怕整個冰箱都被汙染了。
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