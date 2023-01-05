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邊唸佛邊喝酒談心！日僧侶創「和尚夜店小酒吧」待客解憂消愁

聯合新聞網／ 綜合報導

說到和尚，或許都給人清心寡欲、不近女色和酒肉的嚴肅形象。不過在日本，根據宗派的不同，存在著可以結婚、飲酒等等派別的和尚。近來甚至有寺廟利用這點，讓和尚和信徒一起喝酒談心，用佛法之力替客人解憂消愁。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，位於日本廣島縣福山市東川口町的崇興寺，37歲的住持枝廣慶樹近來發起一個企劃，他集結了八位淨土真宗本願寺派的僧侶，從去年11月開始，每個月舉辦一次的「坊主Snack煩惱寺」活動。

「坊主」是日文和尚的意思，「Snack」則是夜店小酒吧。這場活動會在每個月第四個星期天晚上，包下當地的一間酒吧舉辦，此時僧侶門會披掛上陣，當作是酒店小姐或男公關一樣，一邊和客人喝酒談天，一邊傾聽大家告解的各種心事，並且以佛法道理替客人解惑，過程還會有佛經誦讀的環節。

「坊主Snack煩惱寺」包含暢飲服務，計價為每2小時三千圓日幣（約相當於新台幣702元）。能和平常印象比較莊嚴的和尚用這種方式聊天，也讓客人感到格外有親近感。枝廣住持表示，希望能打造一個讓更多人接觸佛法，消去煩惱和不安的場地，未來除了淨土真宗本願寺派以外，還會邀請其他派別的和尚一起參加。

日本 和尚

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