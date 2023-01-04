過年回家只能打地舖 她嘆「如何不返鄉？」網推1招：最佳擋箭牌

春節將至，許多在外地讀書、工作的民眾都期待能返鄉與家人團聚，然而一名就讀研究所的女學生卻表示，自己每次回家都只能睡地板，經常睡醒身上就出現瘀青，還因此感冒，所以對於過年回家很反感，便好奇「有沒有什麼好理由，可以讓我過年不回家？」。

該名女學生在PTT WomenTalk板上發問，由於家裡比較複雜，所以她每次回家都只能在一個小角落鋪薄床墊睡覺，狹小的空間讓她連翻身都有困難，床的一旁還有衣櫃跟鐵架，有時不小心踢到醒來後，就會發現身上多了瘀青，甚至還常感冒。

隨著離過年的時間越來越接近，家人前幾天也打來詢問她何時回家，還要求過年一定要回家，讓她備感壓力，「雖然對方是想念我，但是我在家真是太辛苦了，要做很多家事又只能睡地板，沒有自己的房間讀書做事都不方便」，礙於研究生身分，無法用工作理由過年不回家，她只好上網尋求網友們意見，「有沒有什麼好理由，可以讓我過年不回家？」。

文章曝光，網友們紛紛回應，「不能回老家，然後住外面嗎」、「說你做動物實驗年假抽到要顧老鼠啊」、「教授荼毒你，或論文進度落後，必須趕資料」、「學校辦外籍生過年活動，你是工讀生走不開」、「買不到車票」。

綜合網友們留言，最多人建議「確診」就是最佳理由，「準備紅筆跟快篩」、「推確診，想不到其他更好的理由」、「室友確診(可能根本沒室友)，不想害到家人所以不回去」、「確診，他們應該會拜託你別回去」。不過也有人認為「確診雖然好用，但是不可能年年用，可以請家人把其中一張床換成雙層床嗎，或你自己出錢換，不然你每年都得苦惱一次」。