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他憂彰化中友百貨做不起來 網憶國賓影城酸：先開幕再談

聯合新聞網／ 綜合報導
中友百貨彰化店預計在2025開幕，有網友卻擔憂其選址不佳。中友百貨彰化店示意圖。圖／中友百貨公司提供
中友百貨彰化店預計在2025開幕，有網友卻擔憂其選址不佳。中友百貨彰化店示意圖。圖／中友百貨公司提供

去年（2022）初，中友百貨宣布將斥資25億元，在彰化興建史上第一家大型百貨公司，內部包含商場、影城和美食餐廳等，預計於2025年開幕。雖多數彰化民眾樂見百貨進駐，卻有網友擔憂，百貨附近是彰化的美食商圈，可能造成百貨內的美食街乏人問津，不過另有網友點出最大隱憂不在選址，能否如期開幕才是問題。

有民眾在PTT針對中友百貨進駐彰化一事進行討論，他表示，中友百貨宣布進駐彰化後明顯拉抬了當地房市，未來更有望帶動周邊經濟。然而，彰化中友百貨的選址位在美食戰區民族路、中正路的火鍋街及大埔商圈旁，讓他不禁擔憂，「這樣中友美食街還做得起來嗎？」

網友們對此普遍持樂觀態度，「百貨裡面環境好，美食街還是做得起來，除非太貴」、「百貨公司美食街有它的客群啊，跟外面找吃的還是不一樣」、「客群不同，尤其有小孩要開車的一定不喜歡去街道邊吃飯」、「假日一堆往台中跑的，彰化那些商圈有怎樣嗎」、「百貨方便停車就夠了，你看看大埔商圈，怎麼停」。

更有人舉出成功案例，「台中中友附近也是激烈的一中街啊」、「勤美（誠品綠園道）跟廣三（Sogo百貨）在公益路、新時代的周圍，豐原太平洋旁邊的夜市這些不是周圍也都是吃的？」

不過也有網友並不看好，「彰化平日看不到幾個年輕人，真的會有人去逛百貨嗎？」、「中友做得起來做不起來要看交通，彰化缺乏足夠橫向聯絡幹道，是都市發展很大的障礙」。

另外，鑑於過去國賓影城宣布進駐彰化卻中途喊停的失敗案例，使得不少民眾憂心中友百貨跳票，「有國賓的案例在，除非開幕，即使動工或是蓋到一半都有可能付違約金提早結束」、「看看國賓地基都挖了還能取消」、「還是等開幕再說啦，沒開幕的我都不信」。

彰化 大埔 房市 國賓 PTT

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