國賓影城取消彰化展店 市民「等3年」失望喊：被騙了

彰化市光復郵局與國賓影城2019年簽約，規劃引進全市第一家複合式影城，預計2023年3月完工，不過近期有民眾發現工程停工，寫信詢問中華郵政得知國賓影城因營業規劃考量已終止租約，分享到社群讓網友相當震驚，對此彰化光復郵局指出，確實國賓影城已經終止租約，相關設計將重新規劃，工程完工還要一段時間。

中華郵政回覆，「彰化光復路郵局與國賓影城股份有限公司改建合作案，因國賓影城公司另有營業規劃考量已終止租約，本公司刻正辦理調整建築規劃中，爰暫停相關工程作業，後續仍將持續進行本案基地改建計畫，並綜合考量區域發展及市場、商業活動變化，將空間使用作最適當的規劃。」

彰化市光復郵局舊址是超過50年歷史的老建物，2019年與國賓影城原本規畫引進第一家複合式影城，斥資4.55億元拆掉重建，興建為地下3樓、地上6樓複合式商業大樓，地下樓層規劃停車場，1、2樓續做郵局營業用途，3到6樓規畫經營影城、美食廣場及健身運動中心，打造現代化簡約風格，影城工程去年4月動土，市民原本都相當期盼。

彰化光復郵局指出，先前因工程工期延誤，國賓影城也確實提出解約，但當初建物設計是配合國賓影城需求來做，因此必須暫時停工，初步了解還是會繼續蓋，只是要評估未來的用途再重新設計，明年已無法如期完工。經了解，中友百貨彰化分店宣布進駐彰化，進度今年加快，預計2025年開幕營運，將有商場、影城、美食餐廳等，國賓影城評估市場後提出解約。