女大生開箱路易莎「綠咖哩花椰飯」被醜哭 網驚嚇：看起來好地獄

近年來健康風氣盛行，低卡花椰菜飯成為不少人新寵，路易莎咖啡近日也推出多種口味花椰飯吸客，然而有女大生嘗鮮開箱反而大失所望，照片曝光後網友紛紛看傻，直呼「太雷了」、「感謝壯烈犧牲」。

路易莎咖啡向來以平價、美味的咖啡及輕食抓住顧客的心，不過這次似乎要「翻車」了？一位女大生近日到校內讀書，意外發現路易莎咖啡推出新品餐食，校內學生購買還能減10元，身為粉絲的她立刻買了「泰式綠咖哩花椰飯」嘗鮮。

沒想到餐盒內容物讓她超級傻眼，四方盒內僅裝著一層「黃綠色稠狀物」，女大生以湯匙翻找後仍沒看到其他配料，口感也軟軟爛的，她失望表示，雖然「咖哩+花椰菜飯」味道不錯，但花近100元買了「沒有任何料的飯」，心情真的難以言喻。

女大生開箱路易莎新品，內容物僅有綠咖哩和花椰飯。 圖／翻攝自DCARD

網友見了也紛紛吐槽餐食賣相不佳，「我乍看覺得很像嬰兒食品或……」、「寶寶粥的大人版本？！」、「吐的很均勻」、「這個很像是我得腸胃炎後從嘴巴出來的東西」、「救命有夠像嘔吐物」、「這綠咖哩看起來好地獄……」、「好像病人餐」、「謝謝妳幫我避雷」、「感謝你的壯烈犧牲」。

不過也有人認為路易莎咖啡官網菜單有圖片，的確沒有任何配料，「官網照片真的只有花椰菜米沒有配料欸」、「老實說是你認知錯誤不能怪路易莎耶，『花椰菜飯』本來就不是花椰菜+白飯阿」、「我覺得看起來蠻好吃的欸，會想去買看看來吃」。