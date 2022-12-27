快訊

台大畢業證書加註「在職專班」 李家同：等於承認台大教育有問題

剩半個月考學測！今恐收兵役延長大禮 94年次男生崩潰

陶朱隱園頂樓夜宴曝光！謝金河讚「威京小沈」：人生永不止息代表

女大生開箱路易莎「綠咖哩花椰飯」被醜哭 網驚嚇：看起來好地獄

聯合新聞網／ 綜合報導
路易莎咖啡。圖／路易莎提供
路易莎咖啡。圖／路易莎提供

近年來健康風氣盛行，低卡花椰菜飯成為不少人新寵，路易莎咖啡近日也推出多種口味花椰飯吸客，然而有女大生嘗鮮開箱反而大失所望，照片曝光後網友紛紛看傻，直呼「太雷了」、「感謝壯烈犧牲」。

路易莎咖啡向來以平價、美味的咖啡及輕食抓住顧客的心，不過這次似乎要「翻車」了？一位女大生近日到校內讀書，意外發現路易莎咖啡推出新品餐食，校內學生購買還能減10元，身為粉絲的她立刻買了「泰式綠咖哩花椰飯」嘗鮮。

沒想到餐盒內容物讓她超級傻眼，四方盒內僅裝著一層「黃綠色稠狀物」，女大生以湯匙翻找後仍沒看到其他配料，口感也軟軟爛的，她失望表示，雖然「咖哩+花椰菜飯」味道不錯，但花近100元買了「沒有任何料的飯」，心情真的難以言喻。

女大生開箱路易莎新品，內容物僅有綠咖哩和花椰飯。 圖／翻攝自DCARD
女大生開箱路易莎新品，內容物僅有綠咖哩和花椰飯。 圖／翻攝自DCARD

網友見了也紛紛吐槽餐食賣相不佳，「我乍看覺得很像嬰兒食品或……」、「寶寶粥的大人版本？！」、「吐的很均勻」、「這個很像是我得腸胃炎後從嘴巴出來的東西」、「救命有夠像嘔吐物」、「這綠咖哩看起來好地獄……」、「好像病人餐」、「謝謝妳幫我避雷」、「感謝你的壯烈犧牲」。

不過也有人認為路易莎咖啡官網菜單有圖片，的確沒有任何配料，「官網照片真的只有花椰菜米沒有配料欸」、「老實說是你認知錯誤不能怪路易莎耶，『花椰菜飯』本來就不是花椰菜+白飯阿」、「我覺得看起來蠻好吃的欸，會想去買看看來吃」。

路易莎官網菜單上的圖片無任何配菜。 圖／翻攝自路易莎官網
路易莎官網菜單上的圖片無任何配菜。 圖／翻攝自路易莎官網

路易莎

延伸閱讀

還是台男好！女大生赴日交換大受衝擊 揭露日男紳士外表下「如狼似虎」

180萬元紙鈔打造！女大生畢業穿超浮誇「天使之翼」 背後是他出錢

醫學院女大生夜市擺攤湊學費 同學路過卻嘲笑「破東西」

咖啡不只可以加牛奶！網推這「隱藏配方」超對味

相關新聞

他PO照「速限15公里」質疑太狠 網一看背景秒懂：正常好嗎！

依據交通部公路總局規定，行車速度，應依速限標誌或標線之規定，無標誌或標線者，行車速度不得超過50公里。有一名網友發文表示，日前在路上看到有一個時速限制15公里的警示牌，覺得「這速限實在是太狠了」，意外掀網友論戰。

女大生開箱路易莎「綠咖哩花椰飯」被醜哭 網驚嚇：看起來好地獄

近年來健康風氣盛行，低卡花椰菜飯成為不少人新寵，路易莎咖啡近日也推出多種口味花椰飯吸客，然而有女大生嘗鮮開箱反而大失所望，照片曝光後網友紛紛看傻，直呼「太雷了」、「感謝壯烈犧牲」。

聖誕禮物怎麼選？他偷看女友網拍紀錄嚇壞 網笑爆：要出意外了

情侶之間總會在聖誕節互送禮物，日前一名男網友就分享，由於他實在想不出該送女友什麼禮物，他便偷看女友手機網拍的瀏覽紀錄，看看女友最近想買什麼，未料結果卻讓他嚇了一跳。 這名網友在Dcard發文分享

住溫泉飯店驚見「小強爬床」 畫面曝光網嚇慘：阿公年代才有

近日一名男子在南投某溫泉飯店內上演一場驚魂記，他不僅發現房間門鎖壞了沒修，只用免洗筷暫時替代，還陸續在房內目睹數隻蟑螂橫行，把他嚇得不輕。

男鄰居深夜慘叫「像中邪」 房東吐真相讓她超傻眼：很靠X！

在外租屋若遇到惡鄰居，總會不小心與對方發生摩擦，日前一名女網友就控訴上個月有一名男鄰居總在大半夜「中邪式慘叫」，直到請房東暸解情況後才得知令人傻眼的真相。 原PO透過Dcard發文表示，男鄰居從

民主聖地？他直呼台南案件頻傳一夕變恐怖 網諷：你敢嘴？

台南近期社會案件紛擾，有網友以「台南怎麼一夕之間變得那麼恐怖」為題發文指出「長榮性侵命案、88槍擊案、申請隨護案、經發局長收押案、殺警案」，更有網友諷刺台南是民主聖地、「我們繼續討論高虹安」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。