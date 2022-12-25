提前外流？全家超商福袋元旦開賣她卻買到了 網驚：要出事了

每年過年前，各家百貨、超商、超市都會推出福袋來吸引買氣，民眾都希望能試試手氣，看看能不能抽中大獎好過年，而多家超商包括7-11、萊爾富、OK超商等，也提前在今年（2022）年末搶先推出，僅剩全家超商還沒有公布福袋相關消息，但有網友卻在臉書上PO出自己已經搶先買到全家福袋，讓許多人看了相當驚訝，直呼店家偷跑「要出事了」。

今年各家超商福袋依舊炒熱話題，萊爾富與「黃阿瑪的後宮生活」聯名，推出福袋和福箱兩種商品，還有機會拿回iPhone、汽車等大獎；7-11攜手SNOOPY、Hello Kitty、MIFFY、貓貓蟲咖波等超夯人氣肖像推出「限量四大卡通聖誕禮物福袋」，還能抽最大獎瑪莎拉蒂；OK超商推出「鴻兔大展招財包」，還祭出價值36萬的鑽石項鍊，以及按摩沙發椅、43吋液晶電視等大獎。

四大超商有三家都公開福袋內容，僅剩全家超商還沒公布，但卻有網友在臉書「全家便利商店/7-11超商新品&好物分享區」PO出自己日前買到的全家福袋，一個要價200元，有多款餅乾和飲料，還有美樂娘資料夾和折價券，但大獎是什麼還不知道。

照片一出引起不少討論，有人質疑是去年的福袋，「怎麼讓我覺得內容物大致上跟去年一樣？」、「看起來跟去年一樣」、「傻眼，這不是去年的嗎」，但有眼尖網友發現福袋外包裝是兔年造型，「袋子是兔子圖案，不是去年的」、「不是1/1才開賣嗎？」、「想知道哪間店買得到？」、「開賣了嗎？」、「我們1/1才開賣，哪間偷賣？會被公司抓欸」、「要出事囉」、「這應該是偷跑了」、「偷賣不是要罰嗎？昨天才問過全家店員欸」、「我剛去全家問，說1月1號才開賣」。