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「大辣雞排」紅通通…她抱怨店家整人 網追問店址：這是極品

聯合新聞網／ 綜合報導
一位女網友買雞排點了大辣口味，收到後看到雞排上一層厚厚的辣粉，懷疑是店家故意整人。圖擷自《爆廢公社》
一位女網友買雞排點了大辣口味，收到後看到雞排上一層厚厚的辣粉，懷疑是店家故意整人。圖擷自《爆廢公社》

雞排是深受民眾喜愛的經典國民小吃。一位網友買雞排時要求大辣，店家也真的應要求把辣粉加好加滿，除了雞排本體裹滿辣粉，還可以倒出一盤辣粉小山丘，網友發文抱怨店家「是在整客人」。沒想到貼文曝光，網友留言求店家位置，直呼「賺到」、「這明明就是極品」。

一位住在桃園的女網友在《爆廢公社》發文表示，「朋友點了一份雞排，要大辣！於是得到一份辣粉？」，只見圖中的雞排整塊都裹上一層紅紅的辣粉，已看不出雞排原本的金黃色，旁邊還有一盤辣粉山丘，抱怨「這種東西要怎麼吃？咬下去都是粉…」。

原PO表示，收到雞排後打電話給店家，辣粉加成這樣到底是什麼意思？「店家回答這就是他們的大辣！」，認為店家的態度不佳，懷疑「是在整客人」。

貼文曝光，多數人不認為店家整人，留言「不是要大辣嗎？我覺得沒毛病ㄟ」、「大辣本來就該這樣啊，爽啦」、「不然到底要怎樣？通常雞排就是灑辣粉，大辣就是灑成這樣」、「給你辣椒粉的錢多過你買雞排的錢了」、「拿到這片真的賺到，多的粉還可以裝起來另外用欸～」、「這明明就是極品」、「這老闆太佛心了！地址在哪？我以後都去那兒買」。

雞排上的辣粉多到可以抖下堆成一座小山丘。圖擷自《爆廢公社》
雞排上的辣粉多到可以抖下堆成一座小山丘。圖擷自《爆廢公社》

雞排

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