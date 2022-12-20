捷運上遇「1種人」超討嫌 網看照片秒聯想：泰山？

台北捷運在上下班時間特別擁擠，有網友就抱怨，最討厭遇到那種整個靠在柱子上，完全不顧其他人沒地方扶握的乘客，其餘網友看到照片後也表示真的超常碰到，更有人一秒聯想到迪士尼動畫人物「泰山」。

有女網友在Dcard發文抱怨，早上捷運通勤人潮眾多，經常沒有地方可以抓握，偏偏有些人會整個人靠在中央扶手上，就算有人去握扶手也毫不理睬，讓她非常傻眼，「人少的時候，我是覺得沒關係，人那麼多還獨佔著扶手，這樣真的好嗎？」她也在文中貼出最近遇到的案例佐證，只見照片中一高大背影緊貼整支扶手，她對此調侃，「手牽著另一半，但就是不離開扶手的柱男」。

不少網友也跟著打趣說，「人家應該是習慣用屁股夾住欄杆，來保持平衡」、「他可能想要耍帥，讓別人看他手不用扶就能保持平衡，殊不知偷偷用背撐著」、「泰山？不知道為什麼想到這個」、「我也是想到泰山XD」。

有人則表示這種例子層出不窮，「曾經我有握著扶手，結果有一位小姐上車後，直接在我握的扶手上，用她的背把我的手擠掉」、「碰過+1，而且好幾次」、「我也遇過這個，而且那時候是夏天，他的背是濕的」、「之前我手已經抓桿子了，結果一個男的直接衝進來，整個身體撞上桿子貼著，我手整個被壓爛」。

還有人舉出更惱人的例子，「我比較討厭那種人很多還硬要擋在門口的，明明裡面還有位子」、「我比較討厭明明就已經很擠沒空間了，還是有人要硬擠，直接壓在你身上」、「還有那種大家都要下車，但車門還沒開就一直在用手推人的」。