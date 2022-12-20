快訊

中山女高樂旗隊寒流「無袖短裙」表演凍僵引家長不滿 校方回應了

獨／全台最大軒禾農產合作社驚傳倒閉 同業：早有跡象了

失聯23天被救回！蔡依林恩師張勝豐怒揭「遭設局借300萬高利貸」

捷運上遇「1種人」超討嫌 網看照片秒聯想：泰山？

聯合新聞網／ 綜合報導
捷運上有乘客總是習慣將背直接靠在柱子上，導致其他乘客沒地方扶握。圖擷自Dcard
捷運上有乘客總是習慣將背直接靠在柱子上，導致其他乘客沒地方扶握。圖擷自Dcard

台北捷運在上下班時間特別擁擠，有網友就抱怨，最討厭遇到那種整個靠在柱子上，完全不顧其他人沒地方扶握的乘客，其餘網友看到照片後也表示真的超常碰到，更有人一秒聯想到迪士尼動畫人物「泰山」。

有女網友在Dcard發文抱怨，早上捷運通勤人潮眾多，經常沒有地方可以抓握，偏偏有些人會整個人靠在中央扶手上，就算有人去握扶手也毫不理睬，讓她非常傻眼，「人少的時候，我是覺得沒關係，人那麼多還獨佔著扶手，這樣真的好嗎？」她也在文中貼出最近遇到的案例佐證，只見照片中一高大背影緊貼整支扶手，她對此調侃，「手牽著另一半，但就是不離開扶手的柱男」。

不少網友也跟著打趣說，「人家應該是習慣用屁股夾住欄杆，來保持平衡」、「他可能想要耍帥，讓別人看他手不用扶就能保持平衡，殊不知偷偷用背撐著」、「泰山？不知道為什麼想到這個」、「我也是想到泰山XD」。

有人則表示這種例子層出不窮，「曾經我有握著扶手，結果有一位小姐上車後，直接在我握的扶手上，用她的背把我的手擠掉」、「碰過+1，而且好幾次」、「我也遇過這個，而且那時候是夏天，他的背是濕的」、「之前我手已經抓桿子了，結果一個男的直接衝進來，整個身體撞上桿子貼著，我手整個被壓爛」。

還有人舉出更惱人的例子，「我比較討厭那種人很多還硬要擋在門口的，明明裡面還有位子」、「我比較討厭明明就已經很擠沒空間了，還是有人要硬擠，直接壓在你身上」、「還有那種大家都要下車，但車門還沒開就一直在用手推人的」。

捷運 通勤族 Dcard

延伸閱讀

好氣！CNN指「台灣地獄級交通」不利觀光 民眾怒了：超丟臉

電動車驗車過戶GG？業者未召回改這配件 衰車主：好像變成我的問題

台北市區驚見「裝置藝術疊疊樂」 畫面曝光引眾人怒批

長途飛行必備「這小物」 女子大方分享被讚爆

相關新聞

捷運上遇「1種人」超討嫌 網看照片秒聯想：泰山？

台北捷運在上下班時間特別擁擠，有網友就抱怨，最討厭遇到那種整個靠在柱子上，完全不顧其他人沒地方扶握的乘客，其餘網友看到照片後也表示真的超常碰到，更有人一秒聯想到迪士尼動畫人物「泰山」。

他驚梅西比賽中根本「散步整場」 網友笑：上廁所都被盯防

足球世界杯落幕，阿根廷球星梅西率隊拿下冠軍，也讓他璀璨的球員生涯再添一筆豐功偉業。《Dcard》上有球迷觀賞了梅西在決賽的表現，評論認為「其實梅西整場許多時間都在散步吧？」，認為他通常「拿到球才動」。也引起許多網友熱烈討論。

菜色超豐盛！他不藏私分享「150元吃到飽素食」 網齊喊超划算

物價齊漲，許多民眾都努力省錢過生活，而有民眾就發現台北一間150元即可吃到飽的素食餐廳，不僅可吃飽又健康便宜。

169的梅西奪冠...他問黃種人適合啥運動？ 網推「球越小越厲害」

世足賽落幕，阿根廷球王梅西親吻大力神盃時，球迷深受感動。根據FIFA 2022年世足賽之前最新統計，台灣的足球排名在全世界第157名，網友也遺憾台灣不曾進入世足小組賽，這屆東亞鄰國日韓表現亮眼，也均止步16強。

學生證漂到太平洋被海巡撿到？真相曝光 網笑：真的海底撈

很多人都有證件遺失的經驗，但有人卻似乎把證件掉在超狂的地方。日前海巡署po出照片，說從太平洋裡撈起一張台南一中學生證，網友笑翻「真的海底撈」。後來被證實是詪圖創作，順便招募新血。

買「6支8元原子筆」寫不出水！客7天後衝店退貨 網傻眼抨擊

不少人都有到文具行買筆的經驗，大多數店家都會提供白紙試寫，讓顧客可以確認顏色和是否有斷水問題。今（19）日一名網友在臉書上發文，表示自己買了6支8元的原子筆都寫不出水，7天後拿去店家時，店員說賣出去就不能換了，原PO也敘述整件事的處理過程，而貼文曝光後卻遭到網友抨擊。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。