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他驚梅西比賽中根本「散步整場」 網友笑：上廁所都被盯防

聯合新聞網／ 綜合報導
梅西。 法新社
梅西。 法新社

足球世界杯落幕，阿根廷球星梅西率隊拿下冠軍，也讓他璀璨的球員生涯再添一筆豐功偉業。《Dcard》上有球迷觀賞了梅西在決賽的表現，評論認為「其實梅西整場許多時間都在散步吧？」認為他通常「拿到球才動」，也引起許多網友熱烈討論。

該網友說，世足冠軍賽中，他觀察梅西整場走位，發現他許多時間都在散步，每次要逼對手球，幾乎都是其他隊友去壓迫。梅西通常是發動機，拿到球才動，「可以吸引對手創造機會，也能快速把球傳到好位置。」大部分以散步（觀察）為主，他認為「這方法確實不錯，梅西確實也有些年紀，但發動時還是那個厲害的他，對手不可能放任不守。」

有網友同意他，認為「這才是梅西強的地方，一直散步還是可以精準到位，空間感跟鬼一樣。然後真的啟動時候又守不住。」；也有人認為「人家二十歲的時候也是這種踢法」、「體力分配本來就是足球中的一環」、「梅西本來就是攻擊中場啊，平常組織，有好機會再上前就好了」。

也有一些網友搞笑表示「就是球星價值啊，吸防守」、「你知道梅西中場休息，走路去上廁所，法國隊還要派兩個人跟著嗎？」「梅西在場外也有兩個人在守」、「他就是在場上躺著你都得派個人盯著」、「他散步就能成為球王，你散步上班會遲到」。

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