妹子租屋遇「下流房東」…口出穢言還伸狼爪摸臀 卻因1原因無奈屈就

即使急著找房子租住，也要小心遇上變態房東。台灣1名女子近日因需在1個月找到新住所，時間緊迫下看中並搬入某房子，未料房東經常以言語騷擾她，又摸她的屁股，甚至毫不諱忌地在女子離開後，傳訊息指「妳走了之後我打XX（手槍）兩三次」。女生因怕沒有住處而噁忍房東惡行，事件惹來網友熱議，紛紛勸她搬走或蒐集證據指控房東，否則除了她身陷險境，更助長了房東的膽子，恐令其他女生受害。

該名女子在Dcard討論區發文，表示前房東早前通知她要收回房子，給她1個月時間搬離，她立即趕忙找新住所，未料遇上現時的「下流房東」。原PO續稱，她與房東及其妻子同住一屋，兩夫婦最近還迎來剛出生的孩子，一家人在下層居住，原PO與另一女房客則住在上層，早在看房子時，房東便已經問她有沒有男朋友等私人問題，還有各種言語騷擾，例如在訊息中表示「妳走了之後我打XX兩三次」。

雖然早已察覺不妥，但原PO急需新住所，便無顧慮太多繼續入住，早前因租住的房間有問題，便找來房東處理，惟對方竟直接觸摸其屁股，即使原PO告訴他自己結交了新的男朋友，房東還主動要求稱「想再摸一次屁股」。由於原PO很喜歡該租屋處，故一直對房東的惡劣行為只敢怒不敢言，生怕得罪對方，「我不敢反擊，因為我都沒看到喜歡的物件，也怕得罪他會再次被趕出去」。

原PO的分享引來大批網友留言，不少人勸必須正視和處理問題，否則房東只會越來越過份，甚至日後繼續對其他女租客下手，「請直接找警察，或自己搜證留存證據，最重要趕快搬出去，不要把自己留在狼窟好嗎」、「我是不懂找不到地方住有多可怕，會比被侵犯和性騷擾可怕嗎？」、「他一直在測試底線，留存證據後快跑，以免發生更遺憾的事情」。

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文章授權轉載自《香港01》