快訊

張蘭勸世能剖腹產「要惜福」 網酸：難怪生出媽寶兒

雪山下初雪了！積雪4、5cm畫面曝光 山友驚喜忙用手機記錄　

無敵鐵金剛原唱病逝：日本動漫歌的最熱血化身

妹子租屋遇「下流房東」…口出穢言還伸狼爪摸臀 卻因1原因無奈屈就

香港01／ 撰文：朱利安
一名女子近日因急需找到新住所，時間緊迫下看中並搬入某房子，未料房東經常以言語騷擾她，又摸她的屁股，甚至傳訊息指「妳走了之後我打XX（手槍）兩三次」。 示意圖／ingimage
一名女子近日因急需找到新住所，時間緊迫下看中並搬入某房子，未料房東經常以言語騷擾她，又摸她的屁股，甚至傳訊息指「妳走了之後我打XX（手槍）兩三次」。 示意圖／ingimage

即使急著找房子租住，也要小心遇上變態房東。台灣1名女子近日因需在1個月找到新住所，時間緊迫下看中並搬入某房子，未料房東經常以言語騷擾她，又摸她的屁股，甚至毫不諱忌地在女子離開後，傳訊息指「妳走了之後我打XX（手槍）兩三次」。女生因怕沒有住處而噁忍房東惡行，事件惹來網友熱議，紛紛勸她搬走或蒐集證據指控房東，否則除了她身陷險境，更助長了房東的膽子，恐令其他女生受害。

該名女子在Dcard討論區發文，表示前房東早前通知她要收回房子，給她1個月時間搬離，她立即趕忙找新住所，未料遇上現時的「下流房東」。原PO續稱，她與房東及其妻子同住一屋，兩夫婦最近還迎來剛出生的孩子，一家人在下層居住，原PO與另一女房客則住在上層，早在看房子時，房東便已經問她有沒有男朋友等私人問題，還有各種言語騷擾，例如在訊息中表示「妳走了之後我打XX兩三次」。

雖然早已察覺不妥，但原PO急需新住所，便無顧慮太多繼續入住，早前因租住的房間有問題，便找來房東處理，惟對方竟直接觸摸其屁股，即使原PO告訴他自己結交了新的男朋友，房東還主動要求稱「想再摸一次屁股」。由於原PO很喜歡該租屋處，故一直對房東的惡劣行為只敢怒不敢言，生怕得罪對方，「我不敢反擊，因為我都沒看到喜歡的物件，也怕得罪他會再次被趕出去」。

原PO的分享引來大批網友留言，不少人勸必須正視和處理問題，否則房東只會越來越過份，甚至日後繼續對其他女租客下手，「請直接找警察，或自己搜證留存證據，最重要趕快搬出去，不要把自己留在狼窟好嗎」、「我是不懂找不到地方住有多可怕，會比被侵犯和性騷擾可怕嗎？」、「他一直在測試底線，留存證據後快跑，以免發生更遺憾的事情」。

延伸閱讀：

西環253呎$19000租　網民嘲似籠屋：租都弱智　業主高EQ回應獲讚

買樓送全新Benz　台灣業主稱幫年輕人大放送　網民質疑有古惑

文章授權轉載自《香港01》

房東 Dcard 租屋

延伸閱讀

校園禁抖音恐釀反效果？他提「1妙招」眾人讚：臉書就是這樣涼去的

別再叫田議員！最胸準市議員發文澄清：我真的姓「顏」

郭正亮看北市立委補選民調 提「1現象」大膽預言：這人會贏

整理包／12月上路新制一次看！戶外口罩解禁、北市禁塑膠杯 犯這交通規定最重罰2萬4千元

相關新聞

新北耶誕城演唱會雨中舉行 他見1幕氣炸：以為不能撐傘是常識

近日北台灣雨勢不斷，連一年一度的新北耶誕城演唱會都在雨中進行。昨（11）日一名網友在網路上發文，認為在人潮密集的戶外演唱會不應該使用雨傘，因為不僅會擋到他人視線，還可能造成意外發生，而貼文曝光後也掀起兩派網友論戰。

為何台灣四面環海「海鮮卻特別貴」？內行曝真相：給這群人賺走

四面環海的台灣擁有豐富的海洋資源，但海鮮價格卻不便宜，近日有網友好奇周邊國家的靠海城市都以親民價格販售海鮮，不解為何台灣同樣位處臨海位置，卻賣得特別貴？貼文釣出內行人分析1點最關鍵原因。 原PO

iRent安全帽也能租？ 騎士車、帽不匹配挨批 網：可能誤會了

近日有民眾在騎車時，驚見其方騎士頭戴共享機車iRent的安全帽，卻騎著不是iRent的機車，他將畫面拍下並分享到網上，眾人紛紛批評該騎士「恥力很夠」，不過另有網友指出，現在某些租車行也會提供同款安全帽，市面上也有在賣iRent的搞笑貼紙，因此也有可能是誤會一場。

水晶餃用微波爐加熱慘變炸水餃 她傻眼：跟石頭一樣怎麼咬？

雖然微波爐相當方便，但並非所有食物都可以放進去加熱。昨（11）日一名女網友在臉書上發文，透露自己把水晶餃放進微波爐，結果加熱後的口感變得像石頭一樣，而貼文曝光後也掀起討論。

警察不是小丑！他見耶誕城同事「戴聖誕帽」暴怒 當事人卻回應：很值得

新北歡樂耶誕城吸引大批民眾前往沾染過節氣氛，當地警員也紛紛出動到周邊路口整頓交通，一名基層警員在行經耶誕城附近時，卻意外瞥見同僚邊戴聖誕帽邊執勤，讓他痛批此裝扮看上去就像小丑，萬一遇到突發狀況豈不是還要戴著聖誕帽追捕犯人，不過事後當事人之一的執勤警員出面反駁，認為頭戴聖誕帽其實有其用意。

妹子租屋遇「下流房東」…口出穢言還伸狼爪摸臀 卻因1原因無奈屈就

即使急著找房子租住，也要小心遇上變態房東。台灣1名女子近日因需在1個月找到新住所，時間緊迫下看中並搬入某房子，未料房東經常以言語騷擾她，又摸她的屁股，甚至毫不諱忌地在女子離開後，傳訊息指「妳走了之後我打XX（手槍）兩三次」。女生因怕沒有住處而噁忍房東惡行，事件惹來網友熱議，紛紛勸她搬走或蒐集證據指控房東，否則除了她身陷險境，更助長了房東的膽子，恐令其他女生受害。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。