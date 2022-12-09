「松山飛羽田」只要2千2！他爽訂9人來回票 少看一行字沒飛成2萬還蒸發
自從日本全面開放後，不少民眾都期待赴日遊玩，因此機票也跟著水漲船高，而廉價航空更是一票難求。不過，有名網友看到松山飛羽田的機票只要2253元，便宜的價格令他很心動，立刻幫全家人訂了來回機票，共花費5萬多元，結果事後才發現自己訂到的是日本國內線松山飛羽田，讓他當場傻眼。
該名網友在PTT上分享，隨著台灣疫情解封，自己也打算訂張機票飛日本，透過第三方APP比價後，發現松山飛東京羽田的機票只要2253元，還包含行李運送費，這價格令他好心動，立刻幫全家老小一共9人訂了來回機票，花費5萬多元，隔天還到公司跟同事炫耀。
然而，他收到訂單明細時察覺有異，一查竟發現自己訂的是日本松山市松山機場飛東京羽田的「國內線」機票，嚇得他趕緊辦理退票，但光是手續費就被扣了2萬，不知道最後能拿回多少，因此發文呼籲大家要小心這種第三方APP，購買前也要確定好機場代號以免搞出烏龍。
文章曝光，網友們看完後紛紛留言，「訂機票要看機場代號不是常識嗎？」、「你怎麼會產生台北松山飛東京羽田會有廉航」「便宜東西沒人買 應該要心存警戒」、「就算是真的這價位也只能是廉航，攜老帶幼搭廉航也太想不開了吧」。
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