台灣人吃火鍋「1習慣」讓她超震驚 日本人妻：以為是垃圾

外國人來到台灣經常會感受到文化差異，日前從日本嫁來台灣11年的愛子就在節目中分享，她來台後看到台灣人外出吃飯總要打包，而且還直接用塑膠袋裝熱湯，讓她大受衝擊，「我還以為是垃圾！」

日本女孩愛子在綜藝節目「小明星大跟班」中暢談來台灣後感受到的文化差異，她點出在穿著方面，日本女生因為愛美，不論任何季節都習慣穿絲襪、短裙出門，相較之下，她發現台灣人沒有裝暖氣的習慣，很多人冬天在家都包緊緊，出門卻穿拖鞋或夾腳拖，比如她的公婆在家吃飯時就會穿羽絨衣加帽子，她對此深感困惑，「日本人冬天一定會開暖氣，就是不可能穿著外套吃飯，我覺得很奇怪」。

愛子更指出最令她震驚的一件事，就是台灣的打包文化，「打包我覺得ok，但我第一次看到有人把火鍋吃不完的湯裝在塑膠袋裡面，然後這樣拿回家，我想說那個是什麼，垃圾嗎？」愛子表示，在日本吃火鍋不可能有人外帶回家。另一位節目嘉賓詹惟中則解釋，日本店家會擔憂有食安疑慮，若讓客人外帶後生病或出任何事，店家要負很大責任。

愛子指出，台灣人習慣用塑膠打包熱湯，她第一次看到還以為是垃圾。火鍋示意圖／ingimage

一些網友也在該影片底下討論起台日差異，「之前住了日本三年，身為台灣人的我也懂她們的疑惑」、「就民情不一樣，也沒有什麼對或錯，我也不愛打包」、「日本沒有或極少喇叭聲真的很好！」、「日本餐飲文化最不能接受吃麵要吸得很大聲，而且越大聲代表越好吃」。