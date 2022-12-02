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他好奇台北市地理中心在哪？ 眾人大推這地方：不可能沒落

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO好奇台北市的地理中心在哪裡。記者朱曼寧／攝影
原PO好奇台北市的地理中心在哪裡。記者朱曼寧／攝影

台北市可說是台灣的經濟、政治、生活等重心，不僅人口多，交通也十分便利，捷運、輕軌規劃完善，再加上台鐵、高鐵、公車等大眾運輸匯集，不論想到哪個地方去都非常方便。有網友在PTT發文提問「台北市的地理中心大家覺得哪啊？」貼文引起眾人熱議。

原PO表示，他覺得忠孝復興捷運站是台北市的地理中心，因為從這裡移動到台北市內任何一個位置的總距離及總時間是最短的，但聽到有其他人認為應該是「台北車站」，因為有五鐵共構才是無敵，這也讓原PO很不服氣地想問大家「各位覺得台北市的中心到底在哪裡？」

貼文一出，多數人還是認為台北車站交通最方便，才是台北市中心，「北車全台最強大眾交通樞紐不可能會沒落，還有雙子星，或許真的是台北的中心」、「五院、總統府、台大、101、中正紀念堂、國父紀念館就都放射線圍繞台北車站」、「都市計劃本來就規劃北車為正都心，是台北唯一有大面積商四的區域」、「把新北市、雙北到雙北以外的交通納入考慮的話，交通樞紐還是台北車站啊」、「台北車站吧，紅線藍線交會，離開台北市搭高鐵或台鐵，不快嗎？你忠孝復興不也是要去北車轉車或搭車」。

不過也有網友對於原PO的提問覺得很不以為然，「交通樞紐跟地理中心不是同一個東西」、「地理中心怎麼會用『覺得』？乾脆發文問一下大家覺得赤道在哪裡好了」、「地理位置中心在哪有很重要嗎？」、「距離跟通勤時間根本劃不上等號，一樣距離走山路跟快速道路，時間能一樣？」、「台北市『地理中心』就有標準答案，其他回什麼北車、東區、東門的，真的很奇怪，地理不好可以科普一下吧」。

PTT 台北車站

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