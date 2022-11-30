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妻插電鍋秒跳電！師傅收千元啥都沒修 尪狂唸2天：價錢合理？

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，由於家中一直跳電，因此找水電師傅來檢查，只見對方什麼都沒換沒修，還收了1千元車馬費+檢測費，讓她懷疑收費合理嗎？。示意圖／ingimage
一名網友分享，由於家中一直跳電，因此找水電師傅來檢查，只見對方什麼都沒換沒修，還收了1千元車馬費+檢測費，讓她懷疑收費合理嗎？。示意圖／ingimage

有懂水電的人嗎？一名網友分享，由於家中頻頻跳電，因此找水電師傅來檢查，只見對方左看右看，把電錶拆掉再裝回去，說電錶碼數是夠的，表示「不要一次用太多電器就不會跳電了」，最後收了1千元車馬費+檢測費，讓原Po不禁好奇「這價格正常嗎？」。

該名網友在臉書社團「爆怨2公社」發文，由於家中跳電，她請了水電師傅來檢查，只見對方將電錶拆了後再裝回去，什麼也沒修，就這樣收了1千元車馬費+檢測費。事後，她插了煮飯的電鍋仍是跳電，因此被先生唸了好幾天，不禁她懷疑水電師傅到底是檢查了什麼？

另外，她也附上與水電師傅的對話截圖，她問「只有檢查，什麼都沒修沒換，收1000元是正常合理的嗎？因為我先生唸兩天了！」，師傅回覆，「當然合理，都可以問得到喔，那個算檢修！」。

文章曝光後，網友們的留言分為兩派，多數網友認為，師傅專程跑一趟，也確實有花時間檢查，「檢查沒問題就收工啊！要檢查所有線路，1000應該是沒人要做」、「一般出工一次是兩千，你已經賺到了」、「真的挖下去，應該沒這麼便宜，找到問題不修，檢修費用應該不只這些」。

不過，也有另一派網友認為，師傅收了錢卻沒找出問題實在不合理，「檢測費跟車馬費合理，但是沒查出原因還收就不合理」、「問題有解決！1千當然合理，問題沒解決！10塊都浪費」。

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