誤信詐騙投資「回饋金」遭盜百萬 網：從此對網路交友有陰影

近年來網路詐騙案頻傳，有網友分享自己從交友軟體認識一個不錯的人後，遭到對方引誘，協助投資領取「回饋金」，最後遭詐騙上百萬，原PO也表示整件事導致他再也無法認識陌生人。

一名網友在Dcard心情版發文，表示自己因為母胎單身，而想透過交友軟體認識異性，然而透過Line聊了一個月後，對方傳了知名購物網站網址希望原PO可以協助登入參加活動，還可以領取回饋金，於是原PO便不疑有他的參加了。

一開始也都確實會有回饋金匯入帳戶，並且從小金額逐漸增加，最後甚至真的把資金投入參加回饋活動，然後自此以後，對方的回覆訊息速度越來越慢，直到後來完全不讀不回，之後搜尋相關關鍵字才發現自己遭到詐騙。

原PO表示，自己最後被詐騙百萬金額，甚至還已經為此貸款，只為了湊到當初的「升級回饋」，自己也在事後馬上打165反詐騙專線報案，並做了筆錄。

原PO表示自己因此相當對不起家人，也不敢告訴親朋好友這件事，而且這件事也讓他從此對網路交友產生陰影，且以後「應該都不會想再認識陌生人了」，還大嘆「都是我自己咎由自取，我活該、我缺愛、我傻」。

許多網友則留言鼓勵原PO，表示「那種都很難追回來了，拍拍你，當作學費吧，下次不要輕易相信別人」、「認識新朋友陌生人並不可怕，而是牽扯到『錢』的時候要警覺性放大」、「詐騙的人真的有夠壞，到底道德淪失到什麼程度才會傷害別人成這樣，很多人因為這種事痛苦到憂鬱或想不開，社會蛀蟲真的可以再少一點欸」。