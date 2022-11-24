挫塞！騎士闖紅燈「直衝收費站」 後方駕駛目擊笑噴：夕陽下的鶴
騎車愛闖紅燈，小心警察前頭等你！一名駕駛行經彰化縣豌豆市場附近時，看到旁邊一名機車騎士闖過紅燈直接煞停在警察面前，讓他忍不住大笑，並與大家分享這段療癒影片。
原PO昨（23日）在臉書社團「爆廢公社二館」分享一段影片，只見機車騎士無視路口紅燈，行雲流水地衝過去，緊接著急煞靠邊停下，原來警車和警察就停在不遠處，騎士直接被攔下開單。整個過程都被後方行車紀錄器拍下，原PO坦言當下笑得很大聲，調侃該騎士「真是夕陽下的鶴」，也慶幸對方沒出意外。
網友見此情形也紛紛留言「爽啦」、「舒服」、「非常療癒」、「好人，愛心捐錢」、「一般道路收費站」、「遠遠就黃燈了還不慢慢煞車，寧願花錢買一個紅燈時間」、「紅燈才過停止線，GG」、「警察杯杯已經這麼明顯了還衝，這不是眼瞎就是白目」，還有人自配旁白，笑稱警察問騎士沒看到紅燈嗎，騎士傻回「有看到紅燈，沒看到你……」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言