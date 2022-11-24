他嫌50元桶餐菜色差又難吃 網友狂轟：給你50你來煮

近年來受國際局勢、金融市場影響，市井小民時常感嘆物價「回不去了」，部分地區一個便當動輒上百元，5、60元的平價便當更逐漸走入歷史。近日一名網友發文抱怨學校的營養午餐一餐50元，菜色不好又難吃，結果反遭網友圍剿「吃米不知米價」。

一名網友在臉書社團「爆怨2公社」發文表示，學校桶餐令人毫無食慾：「換算一餐50元，菜色不好，至少也要煮的好吃一點，不吃還不行內…」他也放上當天的四菜一湯照片，有炸春捲、麻辣鴨血魚蛋、炸排骨、菜豆和蛋花湯。

貼文一出湧入上千則留言，網友紛紛嘲諷原po「吃米不知米價」：「你去外面買這樣看50塊夠不夠」、「是有看到三色豆膩？」、「這樣還菜色不好？平常到底吃多好啊…」、「50元有排骨就很好了」、「比當兵的菜色好很多 」。

不少網友感嘆，CP值這麼高的午餐是出社會後想吃還吃不到的回憶，也有人提到從照片看起來東西應該不難吃：「那個麻辣鴨血好想吃」、「光鴨血那湯汁就先扒一碗飯，蛋花湯配飯再扒一碗」。

原po眼見風向不對，急忙改口表示會虛心檢討：「換個標題大家應該比較能接受，嘉義某私立高職，營養午餐銅板價50元高CP值，歡迎有想來嘉義唸書的你（妳）一起來就讀哦。」