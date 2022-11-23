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新人想省錢「裝公司的水」回家 網無言：真的沒差

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享公司新人詢問「可否裝公司水回家喝」，讓他驚訝「原來有同事會阻止其他員工裝水」。示意圖。記者張議晨/攝影
一名網友分享公司新人詢問「可否裝公司水回家喝」，讓他驚訝「原來有同事會阻止其他員工裝水」。示意圖。記者張議晨/攝影

公司行號通常會提供飲水機與洗手間，讓員工在8小時的工作時間能夠裝水、上廁所，不過日前有位網友表示，他部門的新人突然問他「能否將公司的水裝回去飲用？」讓他十分震驚，覺得這是小事情，除非老闆很節儉有規定，不然「真的有人會阻止其他同事提水回家喝嗎？」

一名網友在PTT發文表示，他們公司的新人同事能力不錯，最近新人打算搬出來自己住，突然問他「能不能到公司提水回家喝？」當下原PO跟他說：「沒差，我們公司沒在管這些小事的」。

沒想到新人表示，「他以前的公司都會管，還有其他同事會幫忙阻止」，讓原PO聽了很震驚，好奇「除非老闆很節儉有規定，不然真的有人會阻止其他同事提水回家喝嗎？」

對此，網友們回應「我會先去搶休息室的零食，那個比較有價值，水這種東西就留給甘苦人去裝就好」、「如果他裝水的時間過久，妨礙到別人裝水，當然有些同事會不爽」、「我倒覺得為什麼要阻止別人裝水？」、「我可能會覺得自己選錯公司了，同事薪水竟低到連水費和瓦斯費都繳不起」、「我們公司老闆完全不在意，因為公司大樓管委有專門收垃圾的，所以拿垃圾來丟的也很多。真的沒聽過有人阻止」。

有網友則認為自己會阻止對方裝水，指出「到公司裝水本來就不合理，貪小便宜！煮水壺幾百就有，自己不能煮？」、「如果我知道老闆會在意的話，就會提醒他注意，請他不要被看到」、「如果是那種桶裝的，提整桶回去就太超過了」。

新人 飲水機

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