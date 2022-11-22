台積電3奈米赴美撐得住？他指勞力成本難負荷 眾人提1解方

近日台積電拍板將在美國近一步深耕，未來將興建一座採用3奈米先進製程的晶圓廠，投資規模粗估高達120億美元（約3,774億元新台幣）。消息一出，便有民眾便提出質疑，直指美國的勞力成本較高，台積電的先進製程在美國恐怕難以發展，不過許多網友指出另有解方。

一位PTT網友發文表示，他對台積電進駐美國感到十分擔憂，「台積電最關鍵的秘密就是新鮮的肝，現在台積電連先進製程都要去美國了，美國有這麼多新鮮的肝嗎，台積電在美國真的做得下去嗎？」

不少網友指出，台人很可能先被送過去補足勞力，「送台灣人過去啊」、「送台灣肝+1，以後會變成輪流長期出差了」、「華人這麼多，還怕沒有肝嗎？」、「美國只要給你全家機票，是你去不去？」、「飛機一次載走，太便宜了，用完一批再一批，感謝台灣人的奉獻」。

另有網友認為其實無須擔心，「輪班問題相較技術製程，算是很低階的小問題」、「需要幫美國擔心沒有新鮮的肝嗎？」、「成本提高就漲價啊」、「像Sony的電視除了中國也在墨西哥組裝，只要多出一點錢在墨西哥做低階後段，成本上完全沒問題」。