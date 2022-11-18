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廖老大倒閉「芭比Q了」 新店曝光網看傻：開店還有上下集？

聯合新聞網／ 綜合報導
網友發現廖老大飲料店倒閉後變成芭比Q了飲料店。圖擷自臉書
網友發現廖老大飲料店倒閉後變成芭比Q了飲料店。圖擷自臉書

廖老大飲料店爆紅，全台累積設立513家分店，不過短短半年的時間，就因為飲料口味不佳等問題，讓許多分店紛紛倒閉，有網友發現，廖老大台北吉祥店歇業半個月後，搖身一變成「芭比Q了」飲料店，網友笑翻直呼「原來開店還可以有上下集的」。

一名網友在臉書社團「路上觀察學院」貼出兩張照片，第一張照片為廖老大台北吉祥店，第二張照片則是廖老大飲料店歇業後重新開幕的「芭比Q了」飲料店，他直呼「反差好大」。

其他網友紛紛留言「新開的老闆在笑舊老闆嗎」、「看到業主這種品味會跟風廖老大我也不意外了」、「一個是前傳，一個是完結篇」、「為什麼兩個店名都像在詛咒自己」、「兩間的質感看起來都可以這麼差也是不容易」、「反差不大啊！看起來都好難喝」、「不大啊，感覺水準一樣」。

不少網友都認為新店面的裝潢與夾娃娃機店很類似，有人留言「什麼夾娃娃機等級美感」、「這招牌好看多了，我會想進去夾娃娃」、「靈堂風格vs夾娃娃機風格」、「乍看以為夾娃娃機店」、「有些可愛，有夾娃娃機店的感覺」、「不說我還以為是娃娃機店」。

店主也在網上發文表示，「謝謝各位粉絲及親朋好友們，在歇業半個多月的時間裡，無論是私訊粉專或Line給予我們加油打氣及關心！最後感謝這半個月來教導我們的專業團隊，配茶師、調茶師、專業廣告設計公司，謝謝你們。」

廖老大

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