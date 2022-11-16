好問號的世界！網曝「兒童界愛馬仕」要價近2萬：同儕壓力

日前有一名網友分享了一張照片，照片中見到一位小朋友全身整套的「名牌」，引發網友們熱議，家長則回應說「家裡有國小女子就會懂了，最左beckmann書包，是真的小朋友精品啊！」

有一名網友在臉書社團「路上觀察學院」上貼出一張照片，表示「一整套的…」，意思是指照片中最左邊的那位小女生，全身上下包含書包、衣服及鞋襪一整套都是「名牌」精品，引發網友及家長共嗚，開始熱烈論戰起來。

該照片曝光後，立刻掀起網友們暴動，紛紛留言「贏在起跑點，從小就頂配」、「國小女子圖鑑」、「連勾勾的顏色都到位」、「我覺得好好看喔！（紫色控路過）」、「這書包真心好看」、「它很耐用，我家男生用了6年，那書包還好好的」、「真正的精品是天使之翼」、「我家也是，但不知道是精品，還有另一家更貴啊，moonrock？」、「前面右邊揹的tiger family也是貴貴的」、「這層樓太值得參考了，小孩明年上小學」、「好羨慕能買整套」、「我也要拿兒童界愛馬仕」、「小六小女生會知道愛馬仕，家裡經濟狀況應該不錯喔，好羨慕」。

但也有不少網友不以為然，反駁說道「我的都背幼稚園送的」、「個個背著3000多在肩膀上，現在的父母壓力很大」、「好問號的世界」、「一咖快2萬的，根本書包天花板」、「但太重又太小」、「我女兒不賞臉，只有小一揹過半年就被冰封在一旁」、「確定從小給小孩這個，不會價值觀崩壞嗎」、「我身上的東西除了樂器，都沒有這個價錢的欸，連機車都比它便宜」。

另外，也有網友分享身邊類似經驗「以前有個小六小女生跟我說，小女生未必是真心喜歡艾莎公主，那是她們之間的愛馬仕包包，沒有艾莎公主的周邊就是落伍，他們會互相比較誰的周邊多，有艾莎公主的周邊就可以交到朋友，才有話題可以聊，好社會化」、「我也很納悶，迪士尼公主這麼多不可能每個人都剛好只喜歡艾莎，原來是小孩的虛榮心」、「因為愛莎算是新的公主吧」、「我懂，那叫同儕壓力」、「就像我們小時候都會比誰的美少女戰士周邊比較多一樣」、「學校本來就是小型社會嘛」。