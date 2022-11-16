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Super Yes！超級夜市翻譯創意接龍 網笑：不會結手印不能入場

聯合新聞網／ 綜合報導
超級夜市被直接字面翻譯成「Super Yes」。 圖擷自路上觀察學院
超級夜市被直接字面翻譯成「Super Yes」。 圖擷自路上觀察學院

台灣人都很愛逛夜市，日前有名網友去桃園八德的興仁花園夜市，一到入口處看見夜市大招牌，讓他傻眼直呼「這個翻譯⋯我不行」，貼文引發熱議，網友紛紛笑說「很接地氣啊！」專業梗王也出來發功，大玩創意接龍，整樓笑翻過去！

有一名網友在臉書社團「路上觀察學院」上貼出一張照片，表示「這個翻譯⋯我不行」，見照片中超級夜市被直接字面翻譯成「Super Yes」，但上面的興仁花園夜市則很正常的翻譯為「Sing Ren Garden Night Market」，原PO表示直翻成「Super Yes」我不行！

該照片一出吸引了逾1.5萬人按讚，許多網友留言表示「喔夜市！Oh Yes！」、「台灣美學」、「Yes Madam （夜市買的）」、「今晚逛yes了嗎？」、「所以 yes123求職網是在找夜市職缺？」、「night market才是翻譯啊！覺得Super Yes!就是個口號之類的」、「上面有寫Night market喔，Super Yes！應該是華英雙關語的口號，我覺得沒啥問題啊」。

也有網友讚回「Super yes!說不定是雙關語，就是想形容這個夜市超級喜歡、超級讚的意思」、「廣告用語，又有雙關諧音譯（意）你會討論他代表你注意到他的行銷創意就成功了」，網友表示「明明就很好笑」，原PO也回說「我也覺得很好笑，不知道為何有些人要這麼認真」。

有不少網友也歪樓，文案天才開始創意接龍地回應說「所以師大夜市應該叫做Star Yes，而寧夏夜市要叫Ninja Yes嗎？」、「那東大門夜市就是Dondamen Yes囉」、「逢甲夜市Phone jump yes」、「輔大夜市可以叫Buddha Yes」、「瑞豐夜市叫做Raven Yes」、「所以是忍者聚集的夜市囉」、「不會結手印不能入場」、「忍者夜市我笑死」、「忍者夜市感覺賣的東西很猛，下次回來去Ninja Yes！」

逢甲夜市 瑞豐夜市 Yes 夜市

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