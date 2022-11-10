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玩真的？麥當勞紙袋驚見「麥當當」字樣 店員出面證實：是限定款

聯合新聞網／ 綜合報導
日前有民眾去麥當勞買宵夜的時候，意外發現自己手上拿到的牛皮紙袋，上面寫著「麥當當」三個字。 圖／翻攝自Dcard
日前有民眾去麥當勞買宵夜的時候，意外發現自己手上拿到的牛皮紙袋，上面寫著「麥當當」三個字。 圖／翻攝自Dcard

速食店方便快速，是不少外食族的用餐選擇。其中，隨處可見連鎖店的麥當勞一直是許多民眾的心頭好，不少人都會暱稱為「麥當當」。有民眾貼出一張照片，稱自己凌晨去買宵夜的時候，拿到麥當勞推出的新設計紙袋，興奮直呼「『麥當當』這次竟然玩真的」，也因此有店員出面證實「是世足款沒錯喔！限定款不知道何時就會用完」。

一名女網友在Dcard發文「它真的寫麥當當！」，表示之前有在推特上看到「麥當勞正在台灣申請『麥當當』這個商標」的推文，當下還以為只是網路流傳的迷因圖。沒想到昨（9）天凌晨去麥當勞門市外帶宵夜，意外發現牛皮紙袋上印有「麥當當」，讓原PO興奮表示「講了好幾年，突然被官方承認，網友真的被看到了，而且這個名字好Q」。

不少網友看到原PO的照片，紛紛留言說道「麥胞路過，紙袋上的其他看起來像亂碼的名字，也是各國麥當勞的小名喔」、「我在網路上也是打麥當當多於麥當勞」。有網友眼尖發現照片中「麥當當」三個字底下寫的英文字母，指出「澳洲的麥當當app甚至是直接用小名（MyMacca's）喔」、「紙袋上的MEKDI是馬來西亞麥當勞的小名」。

另外有網友認為麥當勞申請「麥當當」商標，是一件很正常的事情，有些大公司會申請相似的商標，以免商標被淡化、混淆，「尤其這種是真的有被用來稱呼麥當勞的詞語，如果先被別人註冊成功之後應該會很麻煩，現在直接印在紙袋上就有使用這個商標，之後可以延展商標年限，感覺是有趣又聰明的操作」。

日前《東森新聞》就曾報導，「麥當當」這三個字已經被註冊商標。除了麥當勞，從台北士林夜市起家的連鎖手搖飲料店品牌「珍煮丹」，為擔心消費者混淆，業者也已經自行註冊「珍煮母」為商標。經濟部智慧財產局表示，「商標」是一間店的招牌，有時候也會出現一些類似的申請案件，而商標近似判斷，就是以商標圖樣的外觀、觀念及讀音來觀察。

日前有民眾去麥當勞買宵夜的時候，意外發現自己手上拿到的牛皮紙袋，上面寫著「麥當當」三個字。 圖／翻攝自Dcard
日前有民眾去麥當勞買宵夜的時候，意外發現自己手上拿到的牛皮紙袋，上面寫著「麥當當」三個字。 圖／翻攝自Dcard

麥當勞 Dcard 商標 澳洲 馬來西亞 經濟部

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