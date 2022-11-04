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神網友手作「咖啡木雕」太逼真 網友驚：連泡泡都超還原

聯合新聞網／ 綜合報導
看起來有如注入咖啡的畫面，其實是件木雕作品。圖擷自twitter
看起來有如注入咖啡的畫面，其實是件木雕作品。圖擷自twitter

許多人喜歡喝咖啡，而日本有位技術高超，善於用木雕還原各種食物的網友，近來就製作了一個有如真正在倒咖啡一般的木雕作品，栩栩如生的樣子引起網路熱烈討論。

根據日本媒體「Jタウンネット」報導，日本twitter網友「kibori_no_konno」本身熱愛木雕與咖啡，過去就曾經用木雕製作過咖啡豆。後來他更打算利用木雕，徹底還原「正在倒咖啡的樣子」。

這位網友先是徹底觀察咖啡液體倒近杯中的模樣，並從中決定好設計形狀後，再用雕刻刀、電鑽等工具，細心刻出注入咖啡時的微妙波紋。最後將刻好的木頭上色、打磨之後，就完成有如真品般的咖啡樣貌。總製作過程則共耗費約12個小時。

kibori_no_konno表示，這一年來，他不斷創造出想讓人驚嘆的木雕作品。最近他想製作一個集大成的代表作，於是想到當初曾經做過的咖啡豆，進而衍伸出咖啡實體的木雕。未來他也會繼續努力，做出讓大家更驚奇的東西。

網友們則紛紛表示「看得都想喝了」、「中間的泡泡也太神了，這真的是木頭嗎」、「不講誰知道是木雕」、「怎麼看都是咖啡啊」、「感覺超好喝的」、「雕刻和上色技巧的太強大了」、「騙人的吧」、「大腦一片混亂」、「看到『杯子是真正的杯子』反而笑了」。

咖啡 日本

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