梨泰院事件引韓人檢討走路習慣 網揭台也有「致命惡習」：美日都認證

南韓首爾10月29日晚間驚傳推擠意外，目前已造成156人死亡，掀起許多民眾開始檢討韓國人平日裡推擠、撞人的走路習慣，引發一名台灣網友好奇，台人是否也有特別出名的壞習慣，眾人聞言立即點出「交通」就是最大弊病，連國外的旅遊指南都記載在冊。

鑑於日前發生的梨泰院慘案，南韓開始出現檢討聲浪，不少評論指出，韓國人平日就愛推擠碰撞，以及撞到人不會道歉等問題，一名PTT網友見狀後發文提問，「那台灣呢？台灣人是否也有國際知名的壞習慣？」

貼文一出，引來近300則留言直指交通問題，「騎人行道啊」、「不禮讓行人呀，都有上旅遊提醒了」、「佔用騎樓啊，洗衣燒飯都在那」、「大車逼小車，小車逼機車」、「交通惡劣到日本、美國的旅遊宣導都有寫」、「斑馬線、路怒、逼車、挑釁」、「交通殺人，用路習慣極差」、「行人路權最低的國家」。

也有部分網友提及其他缺點，「立法院打架」、「詐騙集團」、「詐騙跟炒房啊」、「亂丟垃圾！路上到處都是垃圾」、「貪小便宜世界第一」、「公共場合講話很大聲」、「吃東西發出聲音」、「招牌設置混亂」、「偷拿飯店東西」、「沒時間觀念、買東西不算人力成本」。

關於台灣的交通亂象，聯合新聞網先前曾報導，在「台日交流協會」公告的安全指南中即註明，「台灣駕駛傾向車輛優先，而不是行人優先」、「不論任何時段，即使是綠燈過斑馬線，也應該確實確認周圍車輛」、「請小心在行人面前勉強通過的右轉車輛」、「摩托車在人行道停車是普通情事，摩托車在人行道騎行也時有所見」，可見台灣交通的危險程度早已被日本官方認證。