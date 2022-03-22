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日官方認證台灣交通亂象「車輛優先」 網嘆：實在丟臉

聯合新聞網 / 綜合報導
台灣各地時常出現交通亂象。示意圖/聯合報系資料照
台灣各地時常出現交通亂象。示意圖/聯合報系資料照

台灣擁有特殊的民俗文化與在地美食，吸引不少外國人喜愛，但地狹人稠，時常出現交通亂象，還得擔心三寶出沒。近日，就有網友發現，台灣的交通危險程度，竟被日本官方製作成一份安全指南，表示台灣的交通危險程度是受到日本認證，讓不少台灣網友崩潰直呼「好丟臉」。

一名網友在PTT分享「台日交流協會公告的安全指南」，內容顯示台灣的交通危險程度可說是被國外認證，儘管有人說台北交通比較好，但實際上也沒差多少，都一樣一堆車沒在讓行人的。而該份官方安全指南中，也引述台灣警方的統計資料，顯示台灣交通事故件數高於犯罪數量，並提醒在台的日本民眾，應對日本和台灣的交通習慣差異有明確意識。

根據這份「台日交流協會公告的安全指南」，內容提到行人交通守則中，「台灣駕駛傾向車輛優先，而不是行人優先，時刻意識其駕駛禮節不如日本」；「不論任何時段，即使是綠燈過斑馬線，也應該確實確認周圍車輛」、「請小心在行人面前勉強通過的右轉車輛」；「摩托車在人行道停車是普通情事，摩托車在人行道騎行也時有所見，即使在人行道」。

文章曝光，網友們紛紛回應，「台灣的交通讓人不敢領教」、「雙北車子還是不會主動讓行人啊，可以過的時候都硬要過，然後公車司機一直飆車」、「行人守則每一條根本都不應該出現，台灣人就是一堆三寶」、「台灣交通沒救到要寫安全指南教日本人怎麼活命，真的好丟臉」。

台日交流協會公告的安全指南。圖擷自PTT
台日交流協會公告的安全指南。圖擷自PTT

日本 台灣 交通違規

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