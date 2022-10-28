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鄭運鵬「國籍填中國」影響選情？ 網搖頭：對死忠來說沒差

聯合新聞網／ 綜合報導
民進黨桃園市長候選人鄭運鵬。記者林俊良／攝影
民進黨桃園市長候選人鄭運鵬。記者林俊良／攝影

國民黨桃園市議員候選人凌濤揭露，民進黨桃園市長候選人鄭運鵬到中國大陸經商時，申請專利文件竟寫自己的國籍、居所為「中國」，質疑鄭是不是「中共同路人」。網友好奇，「綠營支持者會因為這種小事就不投鄭運鵬？」不少人都認為影響不大，尤其「對死忠的支持者來說沒差」。

鄭運鵬日前遭爆二○○八年敗選後，赴大陸和三大電信談生意，當時鄭運鵬坦承「是人生經歷的一部分」。國民黨再爆關鍵文件，鄭運鵬向中國大陸知識產權局提出專利申請文件，竟稱國籍、居所為中國，申請地址更寫「中國台灣省台北市」。

有網友在PTT發文詢問「鄭運鵬這個話題真的會有影響嗎？桃園藍大於綠，這個議題真的會有影響嗎？綠營支持者會因為這種小事就不投鄭運鵬？感覺影響有限耶」。

不少網友都認為影響不大，紛紛留言「死忠的連中資都能舔了」、「塔綠斑就是支持中國人啊！反而加分了」、「完全沒，現實沒半個人在討論」、「對死忠的來說，完全沒有影響，黨做的都對」、「做生意根本還好」、「沒影響，還大加分了」、「我反而覺得很務實」。

不過也有網友指出，此事對於中間選民的投票選擇應會出現不小影響，有人留言「中間選民跑光光，剩下的已經沒影響了」、「說實話影響滿大的」、「多少有吧，多數人根本沒碰過專利，根本不曉得那是抹黑」、「我覺得影響是在未來，這樣塔綠斑很難在中國上做議題」、「死忠沒影響，中間的有影響」。

鄭運鵬 桃園市長 PTT 選民論戰

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