台南馬路驚見「超貴」計程車 掀1.7萬人熱議：開興趣的吧

計程車司機一般會選擇平價、空間寬敞或耗油少的車種，日前一位台南民眾卻在路上驚見一輛保時捷計程車，讓他忍不住拍下照片上網分享，畫面曝光後引起網友們熱烈討論，不少人指出車主此舉可能別有用意。

「第一次看到保時捷計程車。」一位網友在臉書社團「路上觀察學院」發文分享，他在台南六甲區發現一輛「超貴」計程車，品牌不是常見的平價系列，而是出自保時捷（Porsche），讓他大吃一驚。

貼文一出，吸引1.7萬人按讚，1,244人留言討論。許多網友看完笑說，「我們上班是為了生活，而他上班是為了體驗生活」、「財富自由，出來交朋友的」、「看到會很想坐」、「計程車司機都比我有錢」、「這是開興趣的吧」。

不少網友也分享了自己搭過的特殊計程車，「我坐過Jaguar的Uber，以前聽說還有老闆閒閒沒事開賓利出來的」、「我去台北玩叫Uber坐車，來了一輛瑪莎拉蒂，人生第一次坐瑪莎拉蒂」、「我有在館前路看過藍寶堅尼、法拉利的Uber」。

還有網友指出可能原因，「我知道有同事的堂弟就是這樣，好像是省稅金」、「我朋友開計程車的，說有一部份人的確是買大CC數的車來省稅金」。

據本報先前報導，根據110年修訂的「汽車運輸業管理規則」，多元化計程車的車牌為白底紅字，且車體不再受限於黃色，車款也更為多元。由於多元化計程車不收牌照稅、燃料稅，故一些駕駛會選擇掛上營業車牌免稅。