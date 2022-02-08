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700萬賓士休旅車G55用來開「多元計程車」？網揭車主一考量

聯合新聞網 / 綜合報導
圖／截自《爆廢公社公開版》
圖／截自《爆廢公社公開版》

有網友在爆廢公社公開版》上PO出一張賓士休旅車G55的照片，而車上掛的車牌竟是白底紅字的「多元化計程車」車牌，代表該車可用來「叫車載客」，由於該車款售價上看七、八百萬，網友因此驚呼「好厲害的多元化計程車」，也引起網友熱議車主用意為何。

有網友馬上點出，重點在於「省稅金」、「多元化計程車，免5%營業稅、免所得稅、免牌照稅」、「路上也看過BMW M5當計程車的，掛營業用牌都是為了省高排量的高額的稅金，不是真的要當計程車」、「掛著未必要載客」。

也有網友認為車主是「出來交朋友的」、「都開大G了！還在乎那個稅金啊！」、「這應該是錢多到不知道怎麼花，所以想體驗各種人生」、「開這個當計程車不是在加油就是準備去加油的路上吧」、「載一位客人加一桶2000這是在交朋友」、「掛紅字的一年保險費 比稅金貴多了」、「小心，他應該只有保強制險」。

根據110年修訂的《汽車運輸業管理規則》，多元化計程車採網路平台預約叫車及電子支付方式運作，為了跟一般計程車有所區別，車身不能是黃色，也無法路邊招車，且車牌是白底紅字。多元化計程車車牌不收牌照稅、燃料稅，但須向計程車行租車牌，即「靠行費」，車輛保險費用也較自用車高。

計程車 爆廢公社 休旅車 Uber

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