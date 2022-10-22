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外甥突然沒動靜他擔心出事 見一幕絕望崩潰：怎麼拿出來？

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友抱怨，外甥突然安靜下來，一看之下發現竟然將糖果丟進他的藍芽喇叭中。圖擷自《爆廢公社二館》
一名網友抱怨，外甥突然安靜下來，一看之下發現竟然將糖果丟進他的藍芽喇叭中。圖擷自《爆廢公社二館》

不少大人會將家中貴重物品收納起來，以防小孩玩耍時弄壞。一名網友抱怨，外甥突然安靜下來，一看之下發現竟然將糖果丟進他的藍芽喇叭中，讓他哭笑不得，無助地詢問「怎麼拿出來？」，引發網友熱議。

網友在臉書社團爆廢公社二館》發文，表示姊姊的小孩在家突然沒動靜，他心想「一定偷作怪」，沒想到隨後就看到他的藍芽喇叭內積了許多糖果，令他相當崩潰，趕緊發文詢問網友該怎麼將裡面的糖果取出？據悉，原Po貼出的這台藍牙喇叭因外型神似水母，又有「水母喇叭」的稱號，要價將近1萬3千元。

貼文一出，網友紛紛留言「應該要先問怎樣把小孩塞進去吧」、「先修理小孩再說」、「已經感受到糖果的彈跳了」、「媽媽教得好，從小就有存錢的概念」、「要送回原廠拆，我問過了，我家是掉灰塵頭髮進去」、「小孩子永遠是喇叭殺手」、「慘，這用倒的也倒不出來啊」、「拿去綜藝大集合當關卡」。

也有網友分享取出糖果的方法「吸塵器加裝小口徑的塑膠管」、「長筷子黏雙面膠，一顆一顆慢慢黏出來」、「用硬紙或半圓柱體，放進去（喇叭）一下下就好，頂到最深開始搖晃，不久就會出來了」。

爆廢公社

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