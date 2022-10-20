他想除濕房間又想「增加房間香味」 網曝解法：換味道方便又溫暖

受颱風影響，近日北部、東北部地區造成豪大雨，引發不少災情。一名網友因近日常下雨房間很潮濕，於是想買除濕機，但又想增加房間的香味也想買水氧機，他擔心，若同時都開，會把水氧機的效果抵銷，於是想問問網友們，「有什麼推薦的產品嗎？」。

一名網友在Dcard「居家生活板」發文，最近瘋狂下雨導致房間越來越潮濕，他本來想買個除濕機，但因為想增加房間的香味，所以也想買水氧機，只是水氧機也是霧化的水分，若同時放了除濕機和水氧機，他擔心反而會把水氧機的效果抵掉，因此想問問網友們，若房間潮濕但又想要有香氛效果的話，「有什麼推薦的產品嗎？還是說一邊除濕一邊用水氧機也是有效的？」。

網友紛紛表示，「芳香產品那麼多種，用擴香瓶、香氛蠟燭之類的不好嗎？都潮濕了還用水氧機，感覺多此一舉」、「潮濕就別用水氧機了，可以試試擴香儀，但它要使用純精油，也可以用融蠟燈」、「水氧機可能發霉更嚴重，擴香儀周圍會黏黏的」、「房間不大的話，推放擴香瓶就好～不然就是擴香儀、擴香石這類的，但擴香石效果好像沒那麼明顯，擴香儀香味很明顯，但日常保養還是有一點點小麻煩」、「推融蠟燈，推身邊的每個人，入坑之後都出不來，唯一的缺點是，你會不停的買蠟燭很燒錢」。

有使用過室內擴香、蠟燭、水氧機、無水香氛儀和擴香石的網友表示，最推薦蠟燭搭配融蠟燈使用，蠟燭想換味道最方便且冬天很溫暖，其次比較常使用是水氧機，但水氧機一般都是在夏天開冷氣時使用，室內擴香跟無水香氛儀則是不用接線比較方便，但無水香氛儀每換一個味道，裡面的管線就得清，「我都是一支精油擴散完才清理」，擴香石最不推，只能當擺飾、擴香範圍很差，擴香儀則是沒使用過，因清潔較麻煩，所以完全不考慮。