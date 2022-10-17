地熱谷煮玉米「撈起少1支」⋯男怒嗆台人沒水準 網笑：98度燙水誰敢啊？

日前一名網友透過臉書社團爆怨公社發文表示，他到宜蘭清水地熱谷遊玩時，體驗「用地熱水池煮食材」，未料撈出卻發現食材竟不翼而飛，讓他怒斥「太誇張了，台灣人水準真差，到處都有小偷，煮2支玉米還可以被偷1支，現場還沒有人承認，竹籠上都有編號，不可能拿錯！」

不過，不少人一聽反而問他，「是不是飄走啊？別太急著否定人性，畢竟只偷1根玉米還滿可笑的」、「要偷也整籃拿走，水溫那麼高只偷1支也太虧了吧？」、「我笑了，誰會伸出第三隻手到溫度98度的水裡，那邊只有一根長的鐵夾子，要偷直接整籠拿走了，拿押金也比玉米值錢」。

也有人分享經驗「上次去清水地熱煮蛋，6顆下去，我去旁邊坐著等，結果起來變8顆」、「會離家出走喔～我自己在顧都看到別人家的（玉米）離家出走，滿好笑的」、「玉米煮熟了會浮上來然後飄走！你是不是沒顧？是不是誤會大了？」