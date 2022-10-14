阿嬤冰箱塞什麼？ 網見內容物嚇傻「5年前表姊婚禮的佛跳牆」

冰箱是每個人家中必備的家電，由於生活習慣不同，有人喜歡東西吃完後再採買，也有人偏好冰箱內無時無刻都備有食材。一名網友在臉書上發文，分享一款「阿嬤的冰箱」，照片曝光後也掀起熱議，還有網友透露曾經在冰箱內找到「5年前表姊婚禮打包的佛跳牆」。

一名網友在臉書「爆廢公社二館」上發文，從照片中可以看見冰箱內塞滿東西，從冷藏到冷凍都被塞好塞滿，乍看之下都是一包一包的食材。仔細一看，因為東西太多了，冰箱側邊還用封箱膠帶固定，畫面實在太為壯觀，原PO形容這就是「阿嬤的冰箱」。

貼文底下吸引大量回應，有網友透露曾經在阿嬤的冰箱內，找到5年前表姊婚禮打包的佛跳牆。另外，也有其他人紛紛表示，「阿嬤的冰箱都是為了我們這些晚輩」、「阿嬤永遠能找到東西在哪裡」、「阿嬤都有戰備存糧的危機意識」、「現在再給阿嬤5包東西，她還是能找到地方塞進去」、「看阿嬤滿滿的成就感，人生勝利不過如此」、「阿嬤當公仔櫃在收藏」、「會不會有的食物比孫子還老」、「亮點是冰箱邊邊的封箱膠帶」、「阿嬤還不喜歡人家翻動」、「像是驚奇箱，什麼都有，什麼都不奇怪」。

有網友分享自家長輩的類似行為，「跟我奶奶一樣，幾台冰箱都不夠她塞，我覺得她需要一個冷凍倉庫，好笑的是每當說到冰箱很亂的時候，她會說東西不是她的，可是要丟掉又會被罵，還會撿回來說還能吃」、「而且很厲害⋯都找得到要用的食物，因為我家也有一個這樣的阿嬤」、「我婆婆有兩個滿滿滿，加上快要蓋不下去的上掀式冷凍庫」、「同感…我奶奶家有3個冰箱，就算裡面塞滿了，她還是天天去菜市場」、「我家小時候就是這樣的冰箱，所以我陰影超深，一打開什麼味道都有」、「我阿嬤有3個直立冰箱和1個冷凍櫃，都不知道哪來那麼多人吃，家裡才3個人」。

最後，也有網友提出隱憂，「冰箱塞這麼滿，東西很容易不新鮮，對冰箱也不好」、「好恐怖，我終於了解為什麼大海都是微塑料，為什麼現代人都那麼多癌症」、「東西都有保存期限，這樣放沒有比較好」、「很多長輩的腸胃病都是這樣來的」、「嚇死人，過期都會不知道」、「冰箱殺手…常常壞掉都是因為這樣冰」。