全球生育率最低5國家「都在亞洲」 網友揭1共同點：誰敢生？

少子化問題不僅在台灣日益嚴重，許多國家的生育率也明顯降低，導致部分學校被迫廢校。然而，一名網友在網路上發文，好奇詢問大家「為什麼生育率最低的都是亞洲？」貼文曝光後也掀起討論，不少人認為是因為經濟問題。

日前一名網友在PTT上以「為什麼生育率最低的都是亞洲？」為題發文，原PO表示透過聯合國資料，生育率倒數前五名分別是台灣、南韓、新加坡、澳門、香港，原PO感到相當困惑，因為竟然都剛好是亞洲地區。然而，原PO開始猜測可能原因，是因為貧富差距大加上社會福利不夠好、稅務不公平，有錢人獨佔過多資源卻沒盡社會義務、城市規劃差導致沒人想生，推個嬰兒車要跟車爭道、甚至是高房價的影響？在貼文的最後，原PO好奇詢問大家「到底這些地方有什麼共同點？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「共通點就是地狹人稠」、「即便搬到其他更富裕的國家，東亞人就是生得少」、「白人對非婚生子女接受度高，生育率當然稍微高一點」、「女人地位低，且對未婚生子有歧視」、「共通點就是社會福利差」、「工作環境對於生育女性不友善，找工作每個都在問婚姻生育狀況」、「因為亞洲堅定地把婚姻生育順序綁在一起，不像歐美早切開了，導致亞洲要先過結婚大關」、「歐美國家生育補助超多」、「國情不同吧，白人國家對成年者未婚懷孕包容很大，亞洲國家可就不是了」、「人口密度已經太高」、「社會福利制度不健全」。

其中，最多網友認為和「經濟問題息息相關」，「其實就高工時加上社會壓力大」、「房價都爆高」、「工時長又奴，誰敢生呢？」、「炒房啊，就算高薪族群買得起房，養小孩需要的空間更大，就會選擇不生」、「薪水那麼低，生出來折磨誰」、「亞洲人有儲蓄才有安全感，存不到錢根本不敢生」、「房價太高連帶房租變高，養不起小孩」、「跟房價很大關係吧，前5名都高房價」。