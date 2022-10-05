她問哪間飲料店「調理最難背？」 過來人秒答這間：手拉糖是地獄

台灣手搖飲店相當多，每間店的品項也各有特色，甚至有些還能客製化飲品。日前一名女網友在網路上發文，好奇詢問大家「哪間飲料店調理最難背？」而貼文曝光後也掀起討論，不少人都認為是50嵐。

日前一名女網友在Dcard上以「哪一間飲料調理最難背？」為題發文，原PO在貼文開頭就寫道，「身為85度C的小員工，好奇有沒有打工達人覺得哪一間飲料調理最難背？」原PO提到最近飲料調理大更新，整體變得非常複雜，看了之後感到很崩潰，「雖然之前都是做餐飲業，但這是我第一間碰過要背這麼多東西的」。對此，原PO好奇詢問大家，「想聽聽各位有沒有覺得最簡單和最麻煩的飲料調理？想知道最讓人痛苦的飲料調理，會由哪一間飲料店奪冠？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「剛進85度C打工不到1個月的菜鳥，調理背到好想死」、「只做過迷客夏，但是直營店真的有夠嚴格」、「星巴克…客製化多到我已經快瘋了」、「每次看到新人背比例背到生氣，就會覺得這間飲料店太麻煩了吧」、「之前做珍煮丹覺得滿容易的」、「路易莎還要背餐食配方」、「我覺得85度C算很簡單欸，50嵐才嚴格」、「之前做過兩天第一味，我背煮茶加上茶葉秤重就背到想哭了」、「鮮茶道吧，料越出越多，飲料種類也很多」、「有人待過功夫茶嗎？難到爆」。

其中，多數網友認為50嵐的難度最高，「50嵐超難，調飲料配方都要.3或.5之類的，不是整數那種」、「50嵐舀糖才是地獄，不同甜度搭不同冰量，看到的當下要馬上心算出來然後舀糖，還有小數點的那種」、「我之前說還好沒應徵50嵐，手拉糖光聽就好難」、「50嵐難在甜度都是手工拉糖，要練準確度的」、「50嵐絕對是我遇過最麻煩的調理」、「50嵐好多有的沒的，我們店還有加厚、茶淡、常溫，有的沒的」、「直營店每個禮拜還有測驗拉糖準確度」。

而最簡單的飲料調理，則是由「可不可」勝出，「可不可路過，我只能說跟其他飲料店的調理難度相比，我們店根本新手村」、「看菜單就知道容易很多，如果是我要打工也會選可不可」、「可不可我看製作過程很簡單，連搖茶都不用」、「簡易調理可不可放第一」、「可不可超簡單，根本不用背」、「可不可真的很簡單，而且也很好玩」、「可不可真的超級容易，糖要按什麼標籤會有，冰塊要幾克會貼在糖機，飲料配方也就那幾個」。