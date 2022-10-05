民宿度假遇「好兄弟開趴」嚇呆 他急出一招安撫平安到退宿
出去玩住宿很怕遇到「不知名的力量」打擾。臉書社團《靈異公社》便有網友分享自己如何靠一招安撫「好兄弟」。他表示自己曾在農曆七月出遊，卻夢到住宿的房間「有很多人」不願離開，他心知不妙。只好現場買食物當供品並誠心祈禱，最後果然相安無事。
該網友表示，那時是疫情第一年，他訂了墾丁的民宿想要好好睡覺休息，卻突然感覺到「一堆人跑來住宿的房間」，他出聲抗議他們「搞錯房間了」，但十來個卻講不聽繼續在「歡」，最後他抓狂喊「全部都給我滾出去」後就醒了，他知道事情大條，便聯絡會通靈的朋友，朋友也跟他說「怎麼會選到這麼熱鬧的房間。」
他下決心要跟他們和平共處，於是他準備了自己帶的飲料，再去外面買了一些蝦、炸物、小炒，把好料全部端上桌後，雙手合十默念「大家都是出來混的，我們家也是出來玩個幾天，咱們就互相和平共處，這些飯菜是我們的誠意，就請大哥大姐們享用，然後我們肚子也是會餓的，我等一下就手機設定半小時嘿 ，半小時後我再來擲茭，吃不爽快再跟我通知一下。」
他很誠心的等了半小時後，再用硬幣擲筊，果然得到「允杯」，接下來五天他超級好睡，完全沒有任何奇怪的客人。從此以後他就學了起來，去任何一間民宿一定先拜拜，都睡得又香又甜。他認為「將心比心，如果你是阿飄，這麼上道的客人又少之又少，當然是當上賓款待啦。」
有些網友認為「靈界朋友不能亂冒犯驚嚇凡人，被鬼差抓到會魂飛魄散的」、「本來就是暫住而已，當然要和平共處，他們應該也不想嚇人！」也有人對這樣的做法感到疑惑「入住民宿要拜拜？會不會太重禮數了？我不是不信，只是不喜歡把出門旅遊弄的比進香團還誇張」、「會不會覺得你們人太好，反而跟你們回家」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言