民宿度假遇「好兄弟開趴」嚇呆 他急出一招安撫平安到退宿

出去玩住宿很怕遇到「不知名的力量」打擾。臉書社團《靈異公社》便有網友分享自己如何靠一招安撫「好兄弟」。他表示自己曾在農曆七月出遊，卻夢到住宿的房間「有很多人」不願離開，他心知不妙。只好現場買食物當供品並誠心祈禱，最後果然相安無事。

該網友表示，那時是疫情第一年，他訂了墾丁的民宿想要好好睡覺休息，卻突然感覺到「一堆人跑來住宿的房間」，他出聲抗議他們「搞錯房間了」，但十來個卻講不聽繼續在「歡」，最後他抓狂喊「全部都給我滾出去」後就醒了，他知道事情大條，便聯絡會通靈的朋友，朋友也跟他說「怎麼會選到這麼熱鬧的房間。」

他下決心要跟他們和平共處，於是他準備了自己帶的飲料，再去外面買了一些蝦、炸物、小炒，把好料全部端上桌後，雙手合十默念「大家都是出來混的，我們家也是出來玩個幾天，咱們就互相和平共處，這些飯菜是我們的誠意，就請大哥大姐們享用，然後我們肚子也是會餓的，我等一下就手機設定半小時嘿 ，半小時後我再來擲茭，吃不爽快再跟我通知一下。」

他很誠心的等了半小時後，再用硬幣擲筊，果然得到「允杯」，接下來五天他超級好睡，完全沒有任何奇怪的客人。從此以後他就學了起來，去任何一間民宿一定先拜拜，都睡得又香又甜。他認為「將心比心，如果你是阿飄，這麼上道的客人又少之又少，當然是當上賓款待啦。」

有些網友認為「靈界朋友不能亂冒犯驚嚇凡人，被鬼差抓到會魂飛魄散的」、「本來就是暫住而已，當然要和平共處，他們應該也不想嚇人！」也有人對這樣的做法感到疑惑「入住民宿要拜拜？會不會太重禮數了？我不是不信，只是不喜歡把出門旅遊弄的比進香團還誇張」、「會不會覺得你們人太好，反而跟你們回家」