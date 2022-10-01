小孩被蚊子叮⋯恐龍家長要看監視器 她哭喊「哪牌拍得到？」

有些父母特別溺愛自家小孩，甚至會成為過度保護的「恐龍家長」，一名幼兒園老師抱怨，近日遇到一名家長要求查看監視器，原因竟是「要看小孩是如何被蚊子叮的」，讓她崩潰直呼「哪牌監視器拍得到蚊子？」

一名網友在臉書社團爆怨公社發文表示，「今天碰到一位恐龍家長，說要看學校的監視器，學校老師問他為何要看？家長說要看小孩是如何被蚊子叮的，傻眼，請求協助，哪個廠牌的監視器可以拍到蚊子？」

其他網友紛紛傻眼留言「回家養隻蚊子，慢慢研究」、「然後要叫那個蚊子的家長出來嗎？」、「天啊恐龍家長永遠能刷新我三觀，牠們真的沒有極限」、「現在大驚小怪的父母真的很多，真不知道他們以前怎麼活過來的」、「這是高科技監視器喔！會追蹤蚊子的動向」、「老師竟然讓蚊子咬人，真的很不適任」。

有網友建議乾脆就讓家長查看監視器，否則拒絕後續還會引來其他麻煩，有人留言「讓他看吧，什麼都不要表達，不然一句話不中聽就到某基金會參你一筆」。