孩坐好市多推車「父母暖墊浴巾」 他下秒見超噁1幕：肯定老手

美式賣場好市多的販售品項豐富，時常吸引一家大小一起來逛街採買。日前一名網友在臉書上發文，透露自己某次看到一名小孩坐在推車內，屁股下還墊著一條紫色浴巾。然而，正當原PO覺得家長很貼心時，一個動作讓他瞬間傻眼，忍不住直呼「覺得真的沒什麼水準！」

日前一名網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」上發文，原PO透露自己近日在好市多準備結帳時，看到一名媽媽正在替坐在推車內的女兒穿鞋子，而且當時推車上還墊了一條紫色浴巾，原PO心想「這父母真貼心，擔心女兒直接坐車內冰涼，特地準備」。

沒想到，原PO發現父親推著推車繼續前往結帳處，而媽媽則抱著剛剛墊在推車內，甚至被女兒用鞋子踩踏的紫色浴巾一直往後走。原PO頓時明白了，「直到我看到那父親結帳完在後面等著，迎接兩手空空走出來的太太⋯看那熟練的程度，肯定不是第一次了」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「對動物就不要太過要求了」、「好市多真是看透人性的地方」、「可以直接跟員工反應嗎？太沒水準了」、「希望那對夫妻在這社團裡」、「購物時要多仔細檢查檢查」、「噁心死了！誰買到那浴巾誰倒楣」、「感謝分享，購物時會小心的」、「天啊！太沒水準了吧」、「真的扯，小孩子還穿著鞋子，不嫌髒啊」。

另外，也有網友分享曾經遇過的類似事件，「我也遇過一家四口一進門直接去賣童書的地方，讓小孩拿遊戲書、立體書、貼紙書在推車上看，沿路就看著小孩糟蹋書本，貼紙都被撕下來玩，書本用成皺皺的，等父母採買結束再把書放回原位，還有沿路讓孩子抱娃娃，等到要結帳時叫小孩把娃娃放回去」、「很常看到有人買冷凍和冷藏品，晃了一圈放回去，下一個會員肯定遭殃」、「我還看過有人拆開二件一組的風衣外套，穿一件在身上，然後走到結帳區前面，把那件外套脫下來放在某一個商品架上，原本以為他要偷那件風衣，結果還記得脫下來，我趕快跟好市多的服務人員說」。