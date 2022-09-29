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網友抱怨蘭嶼150元炒麵麵包「貴又難吃」 引老闆親上陣：公審我免費招待

聯合新聞網／ 綜合報導
圖／截自PTT
圖／截自PTT

PTT上一名網友抱怨，自己搭船去蘭嶼玩，下船後找了一家路邊攤買炒麵麵包。但該麵包要價150元，但「裡面沒有料又十分難吃」，網友對此熱烈討論。甚至引來老闆親自回應、說明成本如何計算，更大方表示「歡迎大家來蘭嶼公審我，我免費招待」。

根據該網友貼文指出，他之所以抱怨難吃，是因為炒麵麵包裡的炒麵沒有肉，只加美乃滋炒一炒，上面再灑上捏碎的多力多滋。沒灑海苔，沒加醬油炒。他認為，跟台北一樣的價格實在太貴，「(來蘭嶼)第一天就會破產了」

老闆回應則指出，他們並沒有加入美乃滋去炒，而是製作完以後才大量擠到麵包上。並細數自己的用料成本，包括巴洛尼亞義大利麵5號、台東麵包店手工製作法國麵包、安佳鮮奶油、大量超濃起士多力多滋，一個成本約58.875元，還不算上其他人事和燃料成本、及蘭嶼運費。

老闆更加碼表示，他經過「深刻自我檢討」，要舉辦「公審會」。從現在開始到10/16號，只要有留言的人去他攤位上，他就免費招待一個炒麵麵包。「若最後結果確實是難吃大於好吃，我直接下架此商品 不賣了，接受鄉民們的指教。」

許多網友大讚老闆直球對決「不錯的行銷策略，比那些跟顧客對幹的好」、「有誠意就給推」、「那個麵包比想像中大」、「材料都要從本島引進，成本絕對會往上墊，這個價格沒問題」；但也有網友表示「誰要為了炒麵搭船去蘭嶼阿」、「照片看了沒食慾」、「我真的很好奇為什麼要加多力多滋，破壞口感又增加成本」、「原料成本真的太高了，可以不要用那麼貴的料」。

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