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台灣低調宜居城市曝光 眾人分析四大點後秒指「1縣市」

聯合新聞網／ 綜合報導
不少網友認為嘉義是宜居縣市。 示意圖／聯合報系資料照片
不少網友認為嘉義是宜居縣市。 示意圖／聯合報系資料照片

台灣每個縣市都有屬於自己的特色和生活步調，有人喜歡都市的便利，也有人喜歡鄉下的悠閒感。日前一名網友在網路上發文，好奇詢問大家「台灣有哪個地方是低調宜居？」而貼文曝光後也掀起討論。

日前一名網友在PTT上以「台灣有哪個城市低調宜居的呢？」為題發文，原PO首先舉了四個宜居條件，分別是「物價低且房價合理」、「醫療普及加上社會福利好」、「交通方便，出去玩景點多」、「生活步調快速方便，反之生活步調悠閒」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「雲林虎尾、斗六、北港都不錯，但北港在迎媽祖的時候會很吵」、「宜蘭有什麼缺點嗎？感覺很多人在那養老」、「新北不錯，北投和淡水都可以」、「中壢跟平鎮吧」、「考慮醫療的話，新竹的竹北周圍吧，去竹北台大也快」、「彰化吧，物價便宜」、「個人如果身體沒大礙會想去花東」、「蛋黃區的邊緣應該都符合」。

其中，最多網友點名「嘉義」，「嘉義市認真不錯」、「嘉義吧，醫院有長庚、嘉基、聖馬、慈濟、榮總，兩間家樂福、一間大潤發、一間好市多，高鐵雖然偏僻但班次不少，吃的也算便宜有地方特色」、「嘉義是養老城市」、「嘉義的公園應該是中南部設計最好的了」、「嘉義真的不錯，市中心有些大面積綠地，就算是住外圍也很多空地，不會距離很遠」、「嘉義市蠻舒服的」。

嘉義 PTT

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